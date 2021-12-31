Нова Зеландія зустріла 2022 рік (відео)

Острівна країна однією з перших зустріла Новий рік

Нова Зеландія знову очолила святкування Нового року у світі з вражаючим світловим шоу над мостом Харбор-Брідж в Окленді.

Людям дозволили збиратися в місті вперше з серпня, при цьому обмеження були послаблені, незважаючи на страх перед Omicron, повідомляє The Independent.

Через різні часові пояси в усьому світі Нова Зеландія традиційно є однією з перших країн, які вводять новий рік до того, як інші країни встановлять опівночі 31 грудня.

Нагадаємо, МОЗ дав поради, як зробити святковий стіл «здоровим». «У період свят важливо дотримуватися звичного режиму харчування і не вживати надмірну кількість їжі. Голодувати весь день, щоб добряче поїсти ввечері – погана ідея. Робіть інтервали між трапезами: не менше трьох та не більше 4,5 годин, а також слідкуйте за розмірами порцій», – порадили фахівці.

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