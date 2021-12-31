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    Австралія грандіозно зустріла новий рік (відео)

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    Десятки тисяч глядачів зібралися, аби побачити вогняне дійство - Австралія грандіозно зустріла новий рік (відео)
    Десятки тисяч глядачів зібралися, аби побачити вогняне дійство
    скріншот з відео

    Безліч феєрверків запалили небо Сіднею та Мельбурну

    Австралія зустрічає Новий рік вражаючим феєрверком у столиці Сіднея.

    2022 рік зустріли з атмосферою оптимізму та приводу для святкування по всій країні, повідомляє 9news.

    У святкуванні задіяли шість тонн феєрверків, 25 000 ефектів стрільби, 9 000 повітряних снарядів, 80 000 піротехнічних ефектів і більше феєрверків, ніж будь-коли раніше, запущених з вершини вітрил Сіднейського оперного театру.

    Нагадаємо, Нова Зеландія знову очолила святкування Нового року у світі з вражаючим світловим шоу над мостом Харбор-Брідж в Окленді.

    Людям дозволили збиратися в місті вперше з серпня, при цьому обмеження були послаблені, незважаючи на страх перед Omicron

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    Теги: Австралія свята новорічні свята
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    Австралія грандіозно зустріла новий рік (відео)