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    Новорічний авторекорд встановлено в Харкові (фото)

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    <p>Харківський автомобільний флешмоб потрапив до реєстру рекордів України</p> - Новорічний авторекорд встановлено в Харкові (фото)

    Харківський автомобільний флешмоб потрапив до реєстру рекордів України

    Фото: АТН

    Мешканці міста засвітили ялинку з 1065 автомобілів

    У пʼятницю вечором на паркінгу стадіону «Металіст» харківʼяни склали з автомобілів найбільшу «автоялинку» в Україні. Всього у флешмобі взяли участь власники 1 065 автомобілів. Ширина викладеної фігури була 96 метрів, а висота – 233.

    За даними організаторів заходів, подібний флешмоб проходив і в Києві, але він зібрав набагато менше машин – близько 600 автомобілів.

    2Сертифікат Національного реєстру рекордів України

    2Сертифікат Національного реєстру рекордів України

    Як повідомляє АТН, рекорд був офіційно зареєстрований в Національному реєстрі рекордів України.

    Минулого року в подібному флешмобі в Харкові взяли участь 348 авто.

    На початку тижня у місті Доброслав Одеської області встановили ще один новий національний рекорд – там зібрали найвищу святкову ялинку з опалого кленового листя. Зазначається, що на створення рекордної ялинки пішло 24 194 осінніх листочків.

    Теги: автомобіль рекорд
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