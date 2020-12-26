Новорічний авторекорд встановлено в Харкові (фото)
Харківський автомобільний флешмоб потрапив до реєстру рекордів України
Мешканці міста засвітили ялинку з 1065 автомобілів
У пʼятницю вечором на паркінгу стадіону «Металіст» харківʼяни склали з автомобілів найбільшу «автоялинку» в Україні. Всього у флешмобі взяли участь власники 1 065 автомобілів. Ширина викладеної фігури була 96 метрів, а висота – 233.
За даними організаторів заходів, подібний флешмоб проходив і в Києві, але він зібрав набагато менше машин – близько 600 автомобілів.
Як повідомляє АТН, рекорд був офіційно зареєстрований в Національному реєстрі рекордів України.
Минулого року в подібному флешмобі в Харкові взяли участь 348 авто.
На початку тижня у місті Доброслав Одеської області встановили ще один новий національний рекорд – там зібрали найвищу святкову ялинку з опалого кленового листя. Зазначається, що на створення рекордної ялинки пішло 24 194 осінніх листочків.