Вибори-2020. Голова села на Одещині встановила національний рекорд підтримки (фото)

За кандидатуру Людмили Прокопченко проголосувало 92%

До національного реєстру рекордів України внесено ім’я селищної голови Доброслава що в Одеській області Людмили Прокопченко. На минулих виборах вона отримала найбільший відсоток голосів з-поміж усіх кандидатів, що балотувалися на голови місцевих рад у країні.

За кандидатуру Прокопечко проголосували 3 тисячі 487 мешканців селища, це 92,4% від усіх виборців, які взяли участь у виборах, повідомляє Суспільне. Ще 288 місцевих мешканців зіпсували бюлетені. За даними Центральної виборчої комісії, Людмила Прокопечко була єдиною кандидаткою на посаду.

Додамо, що уперше Прокопечко обрали селищною головою Доброслава в 2015 році. Тоді вона представляла політичну партію «Радикальна партія Олега Ляшка». Утім на місцевих виборах у 2020 році Прокопечко йшла як самовисуванка.

Як повідомляв «Главком», попереднім рекордсменом вважався голова Іванівської об’єднаної територіальної громади на Вінничині Михайло Кулик, що набрав на виборах 91,7% голосів.