Національний рекорд: на Одещині встановили ялинку з осіннього листя

У висоту святкова ялина досягла 3,5 метра

У місті Доброслав Одеської області встановили новий національний рекорд – там зібрали найвищу святкову ялинку з опалого кленового листя. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова у Facebook.

Зазначається, що на створення рекордної ялинки пішло 24 194 осінніх листочків.

Цікаво, що збирали листя усією громадою. Так, учні допомогли зібрати понад 3,5 тисячі кленових листочків.

Торік ялинка Доброслава теж відзначилася в національному реєстрі рекордів – її збирали з черепашок. А ось в 2018 році у місті створили величезну ялинку з компакт-дисків.

До речі, організаторка рекорду – селищна голова Доброслава Людмила Прокопченко. На минулих виборах вона отримала найбільший відсоток голосів з-поміж усіх кандидатів, що балотувалися на голови місцевих рад у країні. Вона встановила національний рекорд підтримки.