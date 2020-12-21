Національний рекорд: на Одещині встановили ялинку з осіннього листя
У висоту святкова ялина досягла 3,5 метра
У місті Доброслав Одеської області встановили новий національний рекорд – там зібрали найвищу святкову ялинку з опалого кленового листя. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова у Facebook.
Зазначається, що на створення рекордної ялинки пішло 24 194 осінніх листочків.
Цікаво, що збирали листя усією громадою. Так, учні допомогли зібрати понад 3,5 тисячі кленових листочків.
Торік ялинка Доброслава теж відзначилася в національному реєстрі рекордів – її збирали з черепашок. А ось в 2018 році у місті створили величезну ялинку з компакт-дисків.
До речі, організаторка рекорду – селищна голова Доброслава Людмила Прокопченко. На минулих виборах вона отримала найбільший відсоток голосів з-поміж усіх кандидатів, що балотувалися на голови місцевих рад у країні. Вона встановила національний рекорд підтримки.