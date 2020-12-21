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    Національний рекорд: на Одещині встановили ялинку з осіннього листя

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    На створення рекордної ялинки пішло 24 194 осінніх листочків - Національний рекорд: на Одещині встановили ялинку з осіннього листя
    На створення рекордної ялинки пішло 24 194 осінніх листочків
    Фото: Вєтрова Лана/Facebook

    У висоту святкова ялина досягла 3,5 метра

    У місті Доброслав Одеської області встановили новий національний рекорд – там зібрали найвищу святкову ялинку з опалого кленового листя. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова у Facebook.

    Зазначається, що на створення рекордної ялинки пішло 24 194 осінніх листочків.

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    Цікаво, що збирали листя усією громадою. Так, учні допомогли зібрати понад 3,5 тисячі кленових листочків.

    Торік ялинка Доброслава теж відзначилася в національному реєстрі рекордів – її збирали з черепашок. А ось в 2018 році у місті створили величезну ялинку з компакт-дисків.

    До речі, організаторка рекорду – селищна голова Доброслава Людмила Прокопченко. На минулих виборах вона отримала найбільший відсоток голосів з-поміж усіх кандидатів, що балотувалися на голови місцевих рад у країні. Вона встановила національний рекорд підтримки.

    Теги: Одещина рекорд ялинка учні
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