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    Суспільство

    У Харкові створили найбільшу автоялинку і встановили рекорд

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    У Харкові створили найбільшу автоялинку і встановили рекорд
    Фото: А. Черненко, І. Пшеничний.

    Харків’яни побили рекорд запорізьких автомобілістів

    У Харкові автомобілісти створили найбільшу ялинку, у її створенні взяли участь 348 авто.

    Про це у Facebook повідомили учасники події.

    «Вчора у нас проходила автоялинка. Були надії зібрати найбільшу в Україні і це вийшло...», – пише учасник події.

    Харківські автомобілісти вишикувалися в формі новорічної ялинки на парковці біля стадіону «Металіст», тим самим створивши найбільшу автоялинку в Україні. Як повідомили організатори флешмобу, в ньому взяли участь 348 машин. Харків’яни побили рекорд запорізьких автомобілістів, які в 2017 році створили автоялинку з 270 машин. Автомобілісти шикувалися за схемою, утворюючи малюнок, близько 3 годин.

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    У Харкові створили найбільшу автоялинку і встановили рекорд
    У Харкові створили найбільшу автоялинку і встановили рекорд
    У Харкові створили найбільшу автоялинку і встановили рекорд

    Багато водіїв приїхали на флешмоб, обвішані гірляндами, прикріпивши до машин ялинки та інші прикраси. Вишикувавшись у формі новорічного дерева, машини виблискували вогнями і фарами. Автоялинку знімали з дрона.

    Нагадаємо, першу за 33 роки новорічну ялинку встановили на центральній площі покинутого міста Прип’ять. Це зробили туристичні оператори, які спеціалізуються на подорожах Чорнобильською зоною.

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