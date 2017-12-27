Обійми та сльози: як родичі зустрічали українських військовополонених
- Сьогодні, 12:24
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У полоні проросійських сепаратистів Микола Герасименко пробув майже тисячу днів
Тепер він знову зі своєю родиною, але хоче боротися за звільнення інших українських військовослужбовців.
Як відомо, Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.
Президент Петро Порошенко на Донбасі зустрів звільнених українських заручників. Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.
За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.
Петро Порошенко у Харкові заявив, що Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта.
Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.
Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.
Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20».
Джерело: Deutsche Welle