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    Обійми та сльози: як родичі зустрічали українських військовополонених

    У полоні проросійських сепаратистів Микола Герасименко пробув майже тисячу днів
    Тепер він знову зі своєю родиною, але хоче боротися за звільнення інших українських військовослужбовців. Як відомо, Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи. Президент Петро Порошенко на Донбасі зустрів звільнених українських заручників. Також названо імена
    • Сьогодні, 12:24
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    <span>Обмін полоненими 27 грудня 2017 року&nbsp;</span>
    Обмін полоненими 27 грудня 2017 року 

    У полоні проросійських сепаратистів Микола Герасименко пробув майже тисячу днів

    Тепер він знову зі своєю родиною, але хоче боротися за звільнення інших українських військовослужбовців.

    Як відомо, Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

    Президент Петро Порошенко на Донбасі зустрів звільнених українських заручників. Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

    За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.

    Петро Порошенко у Харкові заявив, що Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта.

    Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

    Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.

    Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20».

    Джерело: Deutsche Welle

    Василь Грицак ОРДЛО окуповані території
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