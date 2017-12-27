Обійми та сльози: як родичі зустрічали українських військовополонених

У полоні проросійських сепаратистів Микола Герасименко пробув майже тисячу днів

Тепер він знову зі своєю родиною, але хоче боротися за звільнення інших українських військовослужбовців. Як відомо, Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи. Президент Петро Порошенко на Донбасі зустрів звільнених українських заручників. Також названо імена



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Обмін полоненими 27 грудня 2017 року

У полоні проросійських сепаратистів Микола Герасименко пробув майже тисячу днів

Тепер він знову зі своєю родиною, але хоче боротися за звільнення інших українських військовослужбовців.

Як відомо, Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

Президент Петро Порошенко на Донбасі зустрів звільнених українських заручників. Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.

Петро Порошенко у Харкові заявив, що Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.

Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20».

Джерело: Deutsche Welle