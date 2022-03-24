США розробляють заходи, якщо Росія використає зброю масового ураження – New York Times

Команда, яка зустрічається тричі на тиждень, також вивчає готовність Росії напасти на сусідні країни, включаючи Молдову та Грузію

З 28 лютого проводить імітаційні навчання, щоб відпрацювати можливі заходи у відповідь

Сполучені штати Америки створили секретну робочу групу, яка розробляє можливі сценарії поведінки диктатора Володимира Путіна і заходи НАТО у відповідь на випадок, якщо Росія вдасться до використання зброї масового ураження. Про це йдеться у статті New York Times, передає російська служба ВВС.

Так звана «команда тигрів», куди входять фахівці з національної безпеки, з 28 лютого проводить імітаційні навчання, щоб відпрацювати можливі заходи у відповідь.

За словами неназваних джерел газети, група також опрацьовує реакцію на випадок атаки Путіна по території НАТО. Наприклад, якщо російські війська почнуть обстрілювати колони, що доставляють зброю та допомогу Україні з країн Альянсу.

Команда, яка зустрічається тричі на тиждень, також вивчає готовність Росії напасти на сусідні країни, включаючи Молдову та Грузію.

Усього місяць тому такі сценарії здавалися швидше гіпотетичними, пише газета. Але сьогодні і Білий дім, і штаб-квартира НАТО усвідомили, що Росія може вдатися до найпотужнішої зброї у своєму арсеналі, щоб вибратися із військової безвиході.

Нагадаємо, Росія знову погрожує використанням ядерної зброї у разі «провокації НАТО». Як раніше повідомлялося, НАТО наддасть Україні захист від хімічних, біологічних та ядерних загроз.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україні необхідно укласти союз з країною, яка має ядерну зброю. На сьогодні це може бути Велика Британія.