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    Японія покарала речника Путіна: у санкційний список країни потрапили 20 росіян

    У санкційному списку також 12 організацій Росії та Білорусі - Японія покарала речника Путіна: у санкційний список країни потрапили 20 росіян
    У санкційному списку також 12 організацій Росії та Білорусі
    фото: unsplash

    Японія також забороняє експорт предметів загального призначення для Білорусі

    Японія запровадила заборону на експорт до Росії нафтопереробного обладнання й заморозила активи ще 32 російських і білоруських чиновників і олігархів. У списку також 12 організацій Росії та Білорусі, повідомляє «Радіо Свобода».

    Серед 20 росіян, які потрапили до санкційного списку, – речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, перший заступник керівника адміністрації президента Сергій Кирієнко, заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, голова Чечні Рамзан Кадиров.

    Крім того, у списку російські бізнесмени, зокрема, брати Ротенберги, Геннадій Тимченко, Алішер Усманов.

    Також санкції запроваджено проти двох організацій – «Агентства інтернет-досліджень» і ПВК «Вагнер» . Як повідомляє Reuters, Японія також забороняє експорт предметів загального призначення для Білорусі, які можуть використовуватися її військовими.

    Зазначимо, уряд Японії запровадив санкції проти керівництва Росії. Обмеження стосуються особисто Володимира Путіна. У понеділок, 7 березня, Кремль оголосив Японію недружньою країною.

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    Теги: Росія Японія санкції експорт уряд #stoprussia
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    Японія покарала речника Путіна: у санкційний список країни потрапили 20 росіян