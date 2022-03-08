Японія покарала речника Путіна: у санкційний список країни потрапили 20 росіян

У санкційному списку також 12 організацій Росії та Білорусі

Японія також забороняє експорт предметів загального призначення для Білорусі

Японія запровадила заборону на експорт до Росії нафтопереробного обладнання й заморозила активи ще 32 російських і білоруських чиновників і олігархів. У списку також 12 організацій Росії та Білорусі, повідомляє «Радіо Свобода».

Серед 20 росіян, які потрапили до санкційного списку, – речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, перший заступник керівника адміністрації президента Сергій Кирієнко, заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, голова Чечні Рамзан Кадиров.

Крім того, у списку російські бізнесмени, зокрема, брати Ротенберги, Геннадій Тимченко, Алішер Усманов.

Також санкції запроваджено проти двох організацій – «Агентства інтернет-досліджень» і ПВК «Вагнер» . Як повідомляє Reuters, Японія також забороняє експорт предметів загального призначення для Білорусі, які можуть використовуватися її військовими.

Зазначимо, уряд Японії запровадив санкції проти керівництва Росії. Обмеження стосуються особисто Володимира Путіна. У понеділок, 7 березня, Кремль оголосив Японію недружньою країною.