Херсонці натовпом рушили на російських окупантів, не боячись пострілів (відео)

Містяни не бояться російських окупантів і відкрито висловлюють зневагу до них

Триває дванадцятий день відкритої війни Росії проти України

Протестний мітинг відбувся в центрі Херсона 7 березня. Жителі міста вийшли на вулиці, щоб показати своє ставлення до загарбників.

Військові й прибулі їм на допомогу росгвардійці намагалися затримати деяких учасників мітингу, але херсонці завадили їм це зробити.

Люди проявили мужність, не властиву у подібних ситуаціях росіянам, повідомляє Telegram-канал «Новинач».

Мітингувальники не дозволяли загарбникам затримувати людей. А коли військові почали стріляти в повітря, не злякалися і продовжили йти на загарбників, викрикуючи: «Ганьба!», «Додому!», «Херсон – це Україна!».

Загарбники були дуже розгублені, побачивши таку незвичну для сприйняття російських силовиків реакцію на них, й уникали сутичок аж поки мітингувальники не відійшли самі.

Нагадаємо, Зеленський нагородив орденом «За мужність» мерів міст, які відзначилися у боротьбі з окупантами.

Українські міста, в які вдалося зайти окупантам, чинять ворогу просто фантастичний спротив та зупиняють його танки голими руками. Декілька міст проявили неймовірний героїзм, якому аплодує вся країна. Серед них і Херсон.