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    Події в Україні

    Херсонці натовпом рушили на російських окупантів, не боячись пострілів (відео)

    Містяни не бояться російських окупантів і відкрито висловлюють зневагу до них - Херсонці натовпом рушили на російських окупантів, не боячись пострілів (відео)
    Містяни не бояться російських окупантів і відкрито висловлюють зневагу до них
    фото з відкритих джерел

    Триває дванадцятий день відкритої війни Росії проти України

    Протестний мітинг відбувся в центрі Херсона 7 березня. Жителі міста вийшли на вулиці, щоб показати своє ставлення до загарбників.

    Військові й прибулі їм на допомогу росгвардійці намагалися затримати деяких учасників мітингу, але херсонці завадили їм це зробити.

    Люди проявили мужність, не властиву у подібних ситуаціях росіянам, повідомляє Telegram-канал «Новинач».

    Мітингувальники не дозволяли загарбникам затримувати людей. А коли військові почали стріляти в повітря, не злякалися і продовжили йти на загарбників, викрикуючи: «Ганьба!», «Додому!», «Херсон – це Україна!».

    Загарбники були дуже розгублені, побачивши таку незвичну для сприйняття російських силовиків реакцію на них, й уникали сутичок аж поки мітингувальники не відійшли самі.

    Нагадаємо, Зеленський нагородив орденом «За мужність» мерів міст, які відзначилися у боротьбі з окупантами.

    Українські міста, в які вдалося зайти окупантам, чинять ворогу просто фантастичний спротив та зупиняють його танки голими руками. Декілька міст проявили неймовірний героїзм, якому аплодує вся країна. Серед них і Херсон.

    Теги: війна протест військові Україна Херсон
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    Херсонці натовпом рушили на російських окупантів, не боячись пострілів (відео)