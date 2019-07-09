Оприлюднене відео, як бойовики на Донбасі цинічно провокують на обстріли українських бійців



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Бойовики спеціально підривають будівлі цивільного населення тимчасово окупованих територій, які видаються за обстріли ЗСУ

Дане відео підтверджує, що незаконні збройні формування б’ють прямо з вулиць населеного пункту Олександрівка

24-та окрема механізована бригада імені короля Данила оприлюднила відеофіксацію злочинів окупантів на Донбасі, на якому бойовики зафіксували власні злочини проти цивільного населення та українських бійців, що боронять околиці населеного пункту Мар’їнка.

Відео було оприлюднене на сторінці 24 ОМБр імені короля Данила у Facebook.

«Дане відео підтверджує, що незаконні збройні формування б’ють прямо з житлових вулиць н.п. Олександрівка, сподіваючись, що Збройні Сили України, піддавшись провокації, відкриють вогонь у відповідь, що дасть їм змогу далі поширювати свої брудні фейки. Враховуючи, що їм це не вдається, ми фіксуємо факти спеціального підриву бойовиками будівель цивільного населення тимчасово окупованих територій, які видаються за обстріли ЗСУ, для дискредитації наших підрозділів», - заявили в пресслужбі бригади.

Українські військові повідомили, що матеріали за даним злочином будуть надані в СЦКК.

«Дуже сподіваємось, що ці кадри побачить в першу чергу місцеве населення, яке проживає на тимчасово окупованих територіях та зробить для себе висновки», - підкреслили в бригаді.

Нагадаємо, президент Європейської ради Дональд Туск після візиту на Донбас заявив, що трагедія на сході України триває з катастрофічними гуманітарними наслідками для місцевого населення.