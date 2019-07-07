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    Туск про побачене на Донбасі: населення потрапило в пастку російської війни

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    Президент України та Президент Європейської ради побували в Станиці Луганській - Туск про побачене на Донбасі: населення потрапило в пастку російської війни
    Президент України та Президент Європейської ради побували в Станиці Луганській
    Фото: president.gov.ua

    В рамках поїздки на Донбас Туск провів зустрічі з українськими солдатами, спостерігачами ОБСЄ і гуманітарними організаціями

    Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що трагедія на сході України триває з катастрофічними гуманітарними наслідками для місцевого населення.

    Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter за підсумками відвідування Станиці Луганської.

    «Сьогодні побував у Станиці Луганській з президентом Зеленським. Трагедія на сході України триває, з катастрофічними гуманітарними наслідками для місцевого населення, що потрапило в пастку російської війни», — зазначив він.

    Туск також додав, що провів «гарні зустрічі з відважними українськими солдатами, спостерігачами ОБСЄ і гуманітарними організаціями».

    Нагадаємо, розведення сил та засобів в Станиці Луганській почалося у середу, 26 червня. Тоді українські підрозділи під наглядом спостерігачів ОБСЄ відійшли з однієї з позицій поблизу контрольно-пропускного пункту Станиця Луганська.

    27 червня українські військові підтвердили відведення сил з боку бойовиків. Таким чином тоді було виконано перший етап відведення сил з околиць Станиці Луганській.

    30 червня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні підтвердила розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

    трагедія ОБСЄ Донбас Луганщина військові Володимир Зеленський Дональд Туск Twitter президент населення
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