Туск про побачене на Донбасі: населення потрапило в пастку російської війни

В рамках поїздки на Донбас Туск провів зустрічі з українськими солдатами, спостерігачами ОБСЄ і гуманітарними організаціями

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що трагедія на сході України триває з катастрофічними гуманітарними наслідками для місцевого населення.

Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter за підсумками відвідування Станиці Луганської.

«Сьогодні побував у Станиці Луганській з президентом Зеленським. Трагедія на сході України триває, з катастрофічними гуманітарними наслідками для місцевого населення, що потрапило в пастку російської війни», — зазначив він.

Туск також додав, що провів «гарні зустрічі з відважними українськими солдатами, спостерігачами ОБСЄ і гуманітарними організаціями».

Visited Stanitsa Luhanska today with President @ZelenskyyUa. The tragedy in eastern Ukraine continues, with disastrous humanitarian consequences for local people trapped by Russia’s war. Good meetings with brave Ukrainian soldiers, the OSCE monitors and humanitarian agencies. pic.twitter.com/6hLHYMk46b