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    Пальчевський з матюками оголосив про похід на вибори. Відео, яке рве мережу

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    Пальчевський з матюками оголосив про похід на вибори. Відео, яке рве мережу

    Політик помилково виклав у мережу один із робочих варіантів звернення до киян?

    Лідер партії «Перемога Пальчевського», а також кандидат у російську Держдуму в 1995 році від «Партії любителів пива» Андрій Пальчевський оригінально заявив про намір боротися за посаду мера Києва на виборах, які мають відбутися 25 жовтня.

    Увага! Присутня ненормативна лексика!

    Варто зазначити, що Пальчевський, швидше за все, спочатку помилково виклав у мережу один із робочих варіантів звернення до мешканців столиці. Незабаром він видалив його, але користувачі мережі встигли зберегти опублікований запис.

    Нагадаємо, 16 вересня, партія «Європейська солідарність» заявила про підтримку діючого мера Києва Віталія Кличка, який реалізує реформу децентралізації, ініційовану командою Порошенка.

    Кличко подякував за підтримку і заявив, що його партія «Удар» йде на вибори самостійно.

    Київ вибори Андрій Пальчевський
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