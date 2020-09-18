Пальчевський з матюками оголосив про похід на вибори. Відео, яке рве мережу



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Політик помилково виклав у мережу один із робочих варіантів звернення до киян?

Лідер партії «Перемога Пальчевського», а також кандидат у російську Держдуму в 1995 році від «Партії любителів пива» Андрій Пальчевський оригінально заявив про намір боротися за посаду мера Києва на виборах, які мають відбутися 25 жовтня.

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