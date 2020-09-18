Пальчевський з матюками оголосив про похід на вибори. Відео, яке рве мережу

Варто зазначити, що Пальчевський, швидше за все, спочатку помилково виклав у мережу один із робочих варіантів звернення до мешканців столиці. Незабаром він видалив його, але користувачі мережі встигли зберегти опублікований запис.
Нагадаємо, 16 вересня, партія «Європейська солідарність» заявила про підтримку діючого мера Києва Віталія Кличка, який реалізує реформу децентралізації, ініційовану командою Порошенка.
Кличко подякував за підтримку і заявив, що його партія «Удар» йде на вибори самостійно.