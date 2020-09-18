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    У Києві почали тестувати безконтактну оплату проїзду в маршрутках

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    <span>Одна людина може оплатити проїзд іншим, але для цього потрібно почекати сім секунд і повторити транзакцію</span> - У Києві почали тестувати безконтактну оплату проїзду в маршрутках
    Одна людина може оплатити проїзд іншим, але для цього потрібно почекати сім секунд і повторити транзакцію

    Проїзд можна оплатити банківською картою, смартфоном або Картою киянина

    У Києві почали тестувати систему безконтактної оплати проїзду в маршрутці «ПІК».

    На сайті ПІК повідомили, що тест системи запрацював в автобусі  №250 перевізника Авен-Єзер. «Це маршрут від станції метро Позняки до вулиці Олени Пчілки в Дарницькому районі», – йдеться у повідомленні

    Зазначається, що проїзд можна оплатити банківською картою, смартфоном або Картою киянина, для цього потрібно просто прикласти телефон або карту до валідатора.

    На сайті наголошується, що одна людина може оплатити проїзд іншим, але для цього потрібно почекати сім секунд і повторити транзакцію. «Квитки не видаватимуть, а водій буде стежити за порядком через бортовий комп'ютер», – наголошують розробники безконтактної оплати.

    У кожної маршрутки буде свій державний номер і з будь-якого питання можна буде звертатися в чат-бот в Telegram , Viber або Messenger.

    Після тестування системою хочуть оснастити маршрутки на інших маршрутах та інших перевізників. Готівкою як і раніше можна буде розплачуватися.

    Київ громадський транспорт метро телефон водій
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