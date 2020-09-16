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    Кличко спростував об'єднання з іншими партіями

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    Розумію, що чимало партій сьогодні хочуть, щоб Кличко був їхнім мером, - відеозвернення - Кличко спростував об'єднання з іншими партіями
    Розумію, що чимало партій сьогодні хочуть, щоб Кличко був їхнім мером, - відеозвернення

    «Удар» йде на вибори самостійно, - мер

    Мер Києва Віталій Кличко заявив, що його партія «Удар» йде на вибори самостійно. Відео звернення Кличко оприлюднив у Facebook.

    За словами столичного мера, сьогодні він дізнався про підтримку своєї кандидатури на посаду очільника Києва деякими іншими політичними силами.

    «Розумію, що чимало партій сьогодні хочуть, щоб Кличко був їхнім мером. Я ж знову чітко скажу всім: я є і буду мером тільки киян! І завжди був відповідальним тільки перед киянами. Бо саме вони довірили мені втілювати зміни в Києві, обравши мером столиці. Я вдячний за підтримку кожному мешканцю нашого міста. «Удар» іде на вибори самостійно. Ми не торгуємось!», – заявив Кличко.

    Очільник столиці запевнив, що будь-яке об'єднання можливе лише навколо інтересів киян.

    Як повідомлялося сьогодні, 16 вересня, партія «Європейська солідарність» заявила про підтримку діючого мера Києва Віталія Кличка, який реалізує реформу децентралізації, ініційовану командою Порошенка.

    Віталій Кличко Європейська солідарність вибори УДАР мер Facebook
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