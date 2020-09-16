Кличко спростував об'єднання з іншими партіями



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Розумію, що чимало партій сьогодні хочуть, щоб Кличко був їхнім мером, - відеозвернення

«Удар» йде на вибори самостійно, - мер

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що його партія «Удар» йде на вибори самостійно. Відео звернення Кличко оприлюднив у Facebook.

За словами столичного мера, сьогодні він дізнався про підтримку своєї кандидатури на посаду очільника Києва деякими іншими політичними силами.

«Розумію, що чимало партій сьогодні хочуть, щоб Кличко був їхнім мером. Я ж знову чітко скажу всім: я є і буду мером тільки киян! І завжди був відповідальним тільки перед киянами. Бо саме вони довірили мені втілювати зміни в Києві, обравши мером столиці. Я вдячний за підтримку кожному мешканцю нашого міста. «Удар» іде на вибори самостійно. Ми не торгуємось!», – заявив Кличко.

Очільник столиці запевнив, що будь-яке об'єднання можливе лише навколо інтересів киян.

Як повідомлялося сьогодні, 16 вересня, партія «Європейська солідарність» заявила про підтримку діючого мера Києва Віталія Кличка, який реалізує реформу децентралізації, ініційовану командою Порошенка.