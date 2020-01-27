«Посилки не кашляють і не чхають» В Укрпошті запевнили, що коронавірус через посилки не передається



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В «Укрпошті» закликали довіряти тільки офіційним джерелам і не поширювати неправдиву інформацію

В «Укрпошті» наголосили, що стежать за ситуацією стосовно вірусу і перебувають на постійному зв'язку з МОЗ

«Укрпошта» працює у стандартному режимі й поки що не запроваджує жодних обмежень на посилки з Китаю у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Про це йдеться на сторінці компанії у Facebook.

«Друзі! Щодо спалахів коронавірусу в Китаї Всесвітня організація охорони здоров'я наразі не вводить ніяких заборон для міжнародної торгівлі та переміщення товарів через кордони», - написала пресслужба компанії.

В «Укрпошті» запевнили, що стежать за ситуацією і перебувають на постійному зв'язку з Міністерством охорони здоров‘я в Україні та їхніми партнерами в Китаї. «Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано», - стверджують поштарі.



Також в «Укрпошті» закликали довіряти тільки офіційним джерелам і не поширювати неправдиву інформацію. «Особливо таку, де зазначається, що посилки кашляють та чхають», - наголосили в компанії.

Як повідомлялося, прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу. За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла. Фахівці санітарно-карантинного підрозділу Міністерства охорони здоров’я підготовлені, укомплектовані інфрачервоними термометрами та вже працюють в аеропорту. Перевіряють усіх пасажирів — і тих, хто приїхав в Україну, і тих, хто подорожує транзитом.

Станом на 26 січня в Україні не зареєстровано жодного випадку коронавірусу.

Як відомо, у США підтвердили п’ятий випадок зараження коронавірусом.

Нагадаємо, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

Читайте також: