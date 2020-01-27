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    Суспільство

    «Посилки не кашляють і не чхають» В Укрпошті запевнили, що коронавірус через посилки не передається

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    В &laquo;Укрпошті&raquo; закликали довіряти тільки офіційним джерелам і не поширювати неправдиву інформацію - «Посилки не кашляють і не чхають» В Укрпошті запевнили, що коронавірус через посилки не передається
    В «Укрпошті» закликали довіряти тільки офіційним джерелам і не поширювати неправдиву інформацію

    В «Укрпошті» наголосили, що стежать за ситуацією стосовно вірусу і перебувають на постійному зв'язку з МОЗ

    «Укрпошта» працює у стандартному режимі й поки що не запроваджує жодних обмежень на посилки з Китаю у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Про це йдеться на сторінці компанії у Facebook.

    «Друзі! Щодо спалахів коронавірусу в Китаї Всесвітня організація охорони здоров'я наразі не вводить ніяких заборон для міжнародної торгівлі та переміщення товарів через кордони», - написала пресслужба компанії. 
    В «Укрпошті» запевнили, що стежать за ситуацією і перебувають на постійному зв'язку з Міністерством охорони здоров‘я в Україні та їхніми партнерами в Китаї. «Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано», - стверджують поштарі.

    Також в «Укрпошті» закликали довіряти тільки офіційним джерелам і не поширювати неправдиву інформацію. «Особливо таку, де зазначається, що посилки кашляють та чхають», - наголосили в компанії. 

    Як повідомлялося, прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу.  За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла. Фахівці санітарно-карантинного підрозділу Міністерства охорони здоров’я підготовлені, укомплектовані інфрачервоними термометрами та вже працюють в аеропорту. Перевіряють усіх пасажирів — і тих, хто приїхав в Україну, і тих, хто подорожує транзитом.

    Станом на 26 січня в Україні не зареєстровано жодного випадку коронавірусу.

    Як відомо, у США підтвердили п’ятий випадок зараження коронавірусом.

    Нагадаємо, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції

    Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

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