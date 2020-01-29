Вітренко розказав, що він обговорює з мільярдером Коломойським
«У мене з Коломойським офіційні перемовини…», - переконує виконавчий директор «Нафтогазу»
Виконавчий директор НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко переконує, що в нього виключно ділові стосунки з олігархом Ігорем Коломойський, основою який є акціонерство і «Укрнафті». Про це він розповів під час інтерв’ю для «Главкому».
«Він представляє міноритарних акціонерів «Укрнафти», тому у мене з ним були офіційні перемовини щодо «Укрнафти», - додає виконавчий директор «Нафтогазу».
Вітренко пояснив, що на перемовинах здебільшого йшлося про 11 млрд кубічних метрів спірного газу, які «Нафтогаз» свого часу заборгував «Укрнафті», та про корпоративну трансформацію компанії .
«Ми змінювали угоду між акціонерами, змінювали корпоративне управління в «Укрнафті», вводили в наглядову раду більше незалежних членів», - додає Вітренко, який був переговорником з боку «Нафтогазу».
Нагадаємо, що голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин вважає, що олігарх Ігор Коломойський має шанс повернути ПриватБанк.