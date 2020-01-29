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    Економіка та фінанси

    Вітренко розказав, що він обговорює з мільярдером Коломойським

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    Юрій Вітренко пояснив, що на перемовинах з Ігорем Коломойським здебільшого йшлося про 11 млрд кубічних метрів спірного газу, які &laquo;Нафтогаз&raquo; свого часу заборгував &laquo;Укрнафті&raquo; - Вітренко розказав, що він обговорює з мільярдером Коломойським
    Юрій Вітренко пояснив, що на перемовинах з Ігорем Коломойським здебільшого йшлося про 11 млрд кубічних метрів спірного газу, які «Нафтогаз» свого часу заборгував «Укрнафті»

    «У мене з Коломойським офіційні перемовини…», - переконує виконавчий директор «Нафтогазу»

    Виконавчий директор НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко переконує, що в нього виключно ділові стосунки з олігархом Ігорем Коломойський, основою який є акціонерство і «Укрнафті». Про це він розповів під час інтерв’ю для «Главкому».

    «Він представляє міноритарних акціонерів «Укрнафти», тому у мене з ним були офіційні перемовини щодо «Укрнафти», - додає виконавчий директор «Нафтогазу».

    Вітренко пояснив, що на перемовинах здебільшого йшлося про 11 млрд кубічних метрів спірного газу, які «Нафтогаз» свого часу заборгував «Укрнафті», та про корпоративну трансформацію компанії .

    «Ми змінювали угоду між акціонерами, змінювали корпоративне управління в «Укрнафті», вводили в наглядову раду більше незалежних членів», - додає Вітренко, який був переговорником з боку «Нафтогазу».

    Нагадаємо, що голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин вважає, що олігарх Ігор Коломойський має шанс повернути ПриватБанк.

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