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    Росіяни обстрілюють храми Московського патріархату

    Росіяни обстрілюють навіть церкви РПЦ в Україні&nbsp; - Росіяни обстрілюють храми Московського патріархату
    Росіяни обстрілюють навіть церкви РПЦ в Україні 
    фото: Харківська єпархія УПЦ МП

    Пошкодження отримали храм Святих Жінок-Мироносиць та Успенський собор Харкова

    Унаслідок обстрілів російських окупантів пошкодження зазнала низка храмів Харківської єпархії УПЦ Московського патріархату. Про це повідомляється на сайті єпархії.

    Пошкодження отримали храм Святих Жінок-Мироносиць та Успенський собор Харкова. Представник РПЦ Україні, митрополит Онуфрій приїхав ознайомитися з ушкодженнями.

    Окрім того, у ніч проти 12 березня внаслідок обстрілу в селі П'ятихатка пошкодження зазнав ще один храм московської церкви – Святої Вірної Цариці Тамари. У храмі вибиті вікна і двері, розбиті стіни, також пошкоджене церковне начиння.

    Нагадаємо, лише днями Московська церква в Україні вперше визнала: Російська Федерація напала на Україну.

    Наразі більшість вірян Московської церкви в Україні вимагають розриву з РПЦ.

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    Теги: Росія церква війна РПЦ Російська православна церква в Україні Харківщина Україна Митрополит Онуфрій
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    Росіяни обстрілюють храми Московського патріархату