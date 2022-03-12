Росіяни обстрілюють храми Московського патріархату
Пошкодження отримали храм Святих Жінок-Мироносиць та Успенський собор Харкова
Унаслідок обстрілів російських окупантів пошкодження зазнала низка храмів Харківської єпархії УПЦ Московського патріархату. Про це повідомляється на сайті єпархії.
Пошкодження отримали храм Святих Жінок-Мироносиць та Успенський собор Харкова. Представник РПЦ Україні, митрополит Онуфрій приїхав ознайомитися з ушкодженнями.
Окрім того, у ніч проти 12 березня внаслідок обстрілу в селі П'ятихатка пошкодження зазнав ще один храм московської церкви – Святої Вірної Цариці Тамари. У храмі вибиті вікна і двері, розбиті стіни, також пошкоджене церковне начиння.
Нагадаємо, лише днями Московська церква в Україні вперше визнала: Російська Федерація напала на Україну.
Наразі більшість вірян Московської церкви в Україні вимагають розриву з РПЦ.