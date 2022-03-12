Росіяни обстрілюють храми Московського патріархату

Росіяни обстрілюють навіть церкви РПЦ в Україні

Пошкодження отримали храм Святих Жінок-Мироносиць та Успенський собор Харкова

Унаслідок обстрілів російських окупантів пошкодження зазнала низка храмів Харківської єпархії УПЦ Московського патріархату. Про це повідомляється на сайті єпархії.

Пошкодження отримали храм Святих Жінок-Мироносиць та Успенський собор Харкова. Представник РПЦ Україні, митрополит Онуфрій приїхав ознайомитися з ушкодженнями.

Окрім того, у ніч проти 12 березня внаслідок обстрілу в селі П'ятихатка пошкодження зазнав ще один храм московської церкви – Святої Вірної Цариці Тамари. У храмі вибиті вікна і двері, розбиті стіни, також пошкоджене церковне начиння.

Нагадаємо, лише днями Московська церква в Україні вперше визнала: Російська Федерація напала на Україну.

Наразі більшість вірян Московської церкви в Україні вимагають розриву з РПЦ.

Читайте також: