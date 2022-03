PayPal назвав дату, коли заблокує гаманці росіян

Популярна і потужна платіжна система PayPal припинила діяльність на території Росії 5 березня. Вже 18 березня – компанія заблокує усі електронні гаманці росіян. Про це пише повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Starting March 18, @PayPal will block e-wallets of Russians. @DShulman_ESPN waiting for you in Ukraine!