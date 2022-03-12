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    PayPal назвав дату, коли заблокує гаманці росіян

    Із Росії масово тікають бізнеси та фінансові установи&nbsp; - PayPal назвав дату, коли заблокує гаманці росіян
    Із Росії масово тікають бізнеси та фінансові установи 
    фото: iXBT.com

    Мінцифри пропонує PayPal зареєструватись в Україні

    Популярна і потужна платіжна система PayPal припинила діяльність на території Росії 5 березня. Вже 18 березня – компанія заблокує усі електронні гаманці росіян. Про це пише повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

    «У зв'язку з недавніми подіями ми ухвалили рішення призупинити наші послуги з відправлення та отримання платежів у Росії. Переконливо просимо Вас вивести залишок коштів із Вашого рахунку до 18 березня 2022 року», – йдеться у розсилці компанії.

    Нагадаємо, платіжна система PayPal 5 березня припинила свою роботу на території Росії.

    Мінцифри пропонує PayPal зареєструватись в Україні. А також - дати можливість українцям тримати кошти в електронних гаманцях PayPal в усіх доступних у сервісі валютах.

    Крім цього - дати можливість перераховувати і отримувати кошти (платежі за сервіси і послуги і т.д.) в Україні і за кордоном.

    А також - дати можливість перераховувати кошти з гаманців у PayPal на рахунки в українських банках.

    А також - скасувати комісію за всі перераховані вище послуги до кінця 2022 року.

    PayPal - міжнародна електронна платіжна система, яка надає послуги в транскордонному режимі будь-якій людині у світі, в якої є банківська карта.

    А ось днями великі міжнародні системи скасували оплату за переказ грошей в Україну. Це стосується Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, Intel Express та TransferGo.

    За останніми даними, Євросоюз має проголосити нові санкції проти Росії у найближчі години.

    Напередодні президент США Джозеф Байден заборонив поставку доларів до РФ.

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    Теги: Росія санкції гроші технології фінанси MasterCard Visa послуги Михайло Федоров
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    PayPal назвав дату, коли заблокує гаманці росіян