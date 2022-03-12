PayPal назвав дату, коли заблокує гаманці росіян

Мінцифри пропонує PayPal зареєструватись в Україні

Популярна і потужна платіжна система PayPal припинила діяльність на території Росії 5 березня. Вже 18 березня – компанія заблокує усі електронні гаманці росіян. Про це пише повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Starting March 18, @PayPal will block e-wallets of Russians. @DShulman_ESPN waiting for you in Ukraine! — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 12, 2022

«У зв'язку з недавніми подіями ми ухвалили рішення призупинити наші послуги з відправлення та отримання платежів у Росії. Переконливо просимо Вас вивести залишок коштів із Вашого рахунку до 18 березня 2022 року», – йдеться у розсилці компанії.

Нагадаємо, платіжна система PayPal 5 березня припинила свою роботу на території Росії.

Мінцифри пропонує PayPal зареєструватись в Україні. А також - дати можливість українцям тримати кошти в електронних гаманцях PayPal в усіх доступних у сервісі валютах.

Крім цього - дати можливість перераховувати і отримувати кошти (платежі за сервіси і послуги і т.д.) в Україні і за кордоном.

А також - дати можливість перераховувати кошти з гаманців у PayPal на рахунки в українських банках.

А також - скасувати комісію за всі перераховані вище послуги до кінця 2022 року.

PayPal - міжнародна електронна платіжна система, яка надає послуги в транскордонному режимі будь-якій людині у світі, в якої є банківська карта.

А ось днями великі міжнародні системи скасували оплату за переказ грошей в Україну. Це стосується Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, Intel Express та TransferGo.

За останніми даними, Євросоюз має проголосити нові санкції проти Росії у найближчі години.

Напередодні президент США Джозеф Байден заборонив поставку доларів до РФ.

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