  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    «Кінчай їх». Що командири російської армії хочуть робити з тими, хто не бажає воювати

    Російські загарбники не хочуть воювати в нашій державі, але... - «Кінчай їх». Що командири російської армії хочуть робити з тими, хто не бажає воювати
    Російські загарбники не хочуть воювати в нашій державі, але...

    Російські військові не мають особливого бажання вести бойові дії на території України

    У мережі з'явився аудіозапис ймовірної розмови російських військових.

    Зокрема, вони між собою обговорюють долю тих, хто не має бажання продовжувати воювати в Україні.

    Увага! Присутня ненормативна лексика!

    Нагадаємо, українські військові вигнали російських окупантів з п’яти населених пунктів на Чернігівщині. Тепер там майорять українські прапори.

    Як повідомлялося раніше, українська армія повністю знищила мотострілецький полк з Брянської області. Йдеться про 488-й мотострілецький полк, який дислокується в місті Клинці.

    Теги: Росія армія війна військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Кінчай їх». Що командири російської армії хочуть робити з тими, хто не бажає воювати