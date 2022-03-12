«Кінчай їх». Що командири російської армії хочуть робити з тими, хто не бажає воювати

Російські загарбники не хочуть воювати в нашій державі, але...

Російські військові не мають особливого бажання вести бойові дії на території України

У мережі з'явився аудіозапис ймовірної розмови російських військових.

Зокрема, вони між собою обговорюють долю тих, хто не має бажання продовжувати воювати в Україні.

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Нагадаємо, українські військові вигнали російських окупантів з п’яти населених пунктів на Чернігівщині. Тепер там майорять українські прапори.

Як повідомлялося раніше, українська армія повністю знищила мотострілецький полк з Брянської області. Йдеться про 488-й мотострілецький полк, який дислокується в місті Клинці.