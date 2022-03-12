Майже 70% європейців за надання Україні озброєння
До Путіна негативно ставляться понад 90% європейців
79% європейців підтримують жорсткі санкції проти РФ
Французький інститут громадської думки (IFOP) провів масштабне опитування щодо війни в Україні. Респондентами були жителі Німеччини, Франції, Італії та Польщі — приблизно 55% усього населення ЄС.
Екснардеп, член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко у Telegram оприлюднив ключові результати опитування.
Жорсткі санкції проти Росії
- 79% опитаних підтримують жорсткі санкції проти Росії,
- 57% повністю підтримують,
- 22% — скоріше підтримують.
Надання Україні зброї
- 67% підтримують надання Україні озброєння
Прийом біженців із України
- 87% підтримують необхідність прийняти та допомагати біженцям із України.
Вступ України в ЄС
- 70% опитаних підтримують вступ України в ЄС. Найбільша підтримка у Польщі — 92%. Далі йдуть Італія (71%) та Німеччина (68%). У Франції членство України підтримують 62% громадян.
Ставлення до президентів України та РФ
- 75% позитивно ставляться до президента Володимира Зеленського
- До Путіна — негативно ставляться понад 90%.
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