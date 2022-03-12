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    Майже 70% європейців за надання Україні озброєння

    До Путіна негативно ставляться понад 90% європейців - Майже 70% європейців за надання Україні озброєння
    До Путіна негативно ставляться понад 90% європейців

    79% європейців підтримують жорсткі санкції проти РФ

    Французький інститут громадської думки (IFOP) провів масштабне опитування щодо війни в Україні. Респондентами були жителі Німеччини, Франції, Італії та Польщі — приблизно 55% усього населення ЄС.

    Екснардеп, член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко у Telegram оприлюднив ключові результати опитування.

    Жорсткі санкції проти Росії

    • 79% опитаних підтримують жорсткі санкції проти Росії,
    • 57% повністю підтримують,
    • 22% — скоріше підтримують.

    Надання Україні зброї

    • 67% підтримують надання Україні озброєння

    Прийом біженців із України

    • 87% підтримують необхідність прийняти та допомагати біженцям із України.

    Вступ України в ЄС

    • 70% опитаних підтримують вступ України в ЄС. Найбільша підтримка у Польщі — 92%. Далі йдуть Італія (71%) та Німеччина (68%). У Франції членство України підтримують 62% громадян.

    Ставлення до президентів України та РФ

    • 75% позитивно ставляться до президента Володимира Зеленського
    • До Путіна — негативно ставляться понад 90%.
    Читайте також: Як бізнес підтримує Україну під час війни. Опитування
    Теги: Росія соцопитування санкції війна Європа Україна
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    Майже 70% європейців за надання Україні озброєння