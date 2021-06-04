Потоп у Дніпрі: негода понищила приватні будинки та городи (відео)
Жителі Дніпра не можуть оговтатися після нищівного підтоплення
Через потоп, викликаний зливою і виходом з берегів річки Гнилокіш, багато ділянок дніпрян, які живуть в приватному секторі, залиті водою. Про це інформує Відкритий.
У п'ятницю, 4 червня, людям доводиться ходити по будинку в гумових чоботях, а у дворі перестрибувати з одного дерев'яного піддону на інший.
На вулиці Гагринська місцеві жителі продовжують позбуватися наслідків катастрофічного розливу річки Гнилокіш. Багато жителів Амур-Нижньодніпровського району зараз борються з водою, що затопила ділянки. Її глибина в деяких місцях досягає двадцяти сантиметрів.
У будинках зіпсована техніка і меблі, затоплені городи, а речі плавають прямо на відкритих ділянках.
У мережі також з'явилося відео негоди у Дніпрі. У місті спостерігався транспортний колапс через негоду. Деякі маршрути трамваїв не доїжджали до кінцевих зупинок через затоплені рейки.
Зазначимо, злива 4 червня створила аварійні ситуації для маріупольських автомобілістів. Вода затопила ділянки центральних доріг міста. У деяких місцях, зокрема, біля пам'ятника «Літак», були помічені «втоплені» автомобілі.