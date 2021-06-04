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    Нищівна стихія: з'явилося відео негоди у Дніпрі

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    Маршрутчик у великій калюжі не помітив перешкоду і застряг одним колесом в каналізаційному колодязі - Нищівна стихія: з'явилося відео негоди у Дніпрі
    Маршрутчик у великій калюжі не помітив перешкоду і застряг одним колесом в каналізаційному колодязі
    Фото: На масиве

    Деякі будинки затопило водою аж по щиколотку

    У Дніпрі вже третій день дощить і місцеві ливнівки не в змозі впоратися з таким великим потоком води. Окрім того, найбільше постраждали мешканці приватного сектору. Відео наслідків публікують місцеві ЗМІ.

    Через дощ піднявся рівень води в озері парку імені Глоби, що призвело до підтоплення території парку на площі близько 600 квадратних метрів.

    В Індустріальному районі міста підтопило частину дороги та прибудинкової по проспекту Миру, рівень води орієнтовно 30 сантиметрів.

    В одній із багатоповерхівок міста дощ йшов не тільки на вулиці, а й зі стелі цього під'їзду. Вода лилася по стінах на підлогу і утворювала великі калюжі. Причиною потопу став забитий дощоприймач.

    У Самарському районі підтоплене перехрестя вулиць Дніпросталівська та Олександра Оцупа.

    Як повідомили в Facebook-спільноті «На Масиві», новенький автобус маршруту №62 провалився в люк, який прихований від очей водія величезною калюжею, повідомляє видання 056. Маршрутчик не помітив перешкоду і застряг одним колесом в каналізаційному колодязі.

    Фото: Facebook-спільноти «На Масиві»
    Фото: Facebook-спільноти «На Масиві»

    В інциденті ніхто не постраждав. Варто додати, що в місті спостерігається транспортний колапс через негоду. Деякі маршрути трамваїв не доїжджають до кінцевих зупинок через затоплені рейки.

    Нагадаємо, через зливи у Дніпрі піднявся рівень води у озері парку Глоби та у річці Гнилокіш.

    Додамо, що в Дніпрі протягом тривалого часу господарюють дощі. Всі вулиці затоплені, рух на дорогах і для перехожих, і для автомобілістів ускладнено. Проте жителі міста не розгубилися, дехто почав пересуватися на байдарках.

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    Теги: ремонт Днепр дощ
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    Нищівна стихія: з'явилося відео негоди у Дніпрі