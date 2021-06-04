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    У Дніпрі через зливи затопило 90 будинків

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    Рятувальники відкачали понад 32 тис. кубометрів&nbsp;води - У Дніпрі через зливи затопило 90 будинків
    Рятувальники відкачали понад 32 тис. кубометрів води
    Фото: ДСНС

    Сьогодні вже опади припинились, тож рівень води поступово зменшується

    У місті Дніпро в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах внаслідок злив та значної засміченості русла річки Гнілокиш сталося підняття рівня води до 35 см. Унаслідок цього підтопило будинки. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Так, відбулося підтоплення 90 приватних житлових будинків та 151 дворогосподарства. Жертв та постраждалих немає.

    Підрозділи ДСНС відкачали понад 32 тис. 300 м3 води, розпиляно та прибрано 7 дерев, вивільнили 2 автомобілі.

    Станом на 7 ранку 4 червня роботи із ліквідації наслідків негоди тривають. Опади припинились, рівень води поступово зменшується.

    У мережі також з'явилося відео негоди у Дніпрі. У місті спостерігався транспортний колапс через негоду. Деякі маршрути трамваїв не доїжджали до кінцевих зупинок через затоплені рейки.

    Нагадаємо, через зливи у Дніпрі піднявся рівень води у озері парку Глоби та у річці Гнилокіш.

    Додамо, що в Дніпрі протягом тривалого часу господарюють дощі. Всі вулиці затоплені, рух на дорогах і для перехожих, і для автомобілістів ускладнено. Проте жителі міста не розгубилися, дехто почав пересуватися на байдарках.

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    Теги: Туреччина стихійні лиха ДСНС Дніпро вітер негода дощ
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    У Дніпрі через зливи затопило 90 будинків