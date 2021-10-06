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    Економіка та фінанси

    Штрафи за незаконний вилов в Україні збільшили у сотні разів

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    Найбільше доведеться заплати за незаконний вилов сома &ndash; 5117 грн за один екземпляр - Штрафи за незаконний вилов в Україні збільшили у сотні разів

    Найбільше доведеться заплати за незаконний вилов сома – 5117 грн за один екземпляр

    фото з відкритих джерел

    У 2020 році органами рибоохорони викрито понад 46 тис. правопорушень, з яких понад 13 тис. є грубими порушеннями правил рибальства

    Кабмін прийняв постанову щодо збільшення розмірів штрафів за незаконний вилов риби. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 6 жовтня, повідомляє Держрибагентство.

    «Необхідність розробки цього акту уряду була зумовлена низьким рівнем існуючих такс, які востаннє були встановлені майже 10 років тому та не відповідали економічній ситуації в країні і не спонукали порушників до припинення незаконної діяльності», – заявили у відомстві.

    Так, у 2020 році органами рибоохорони викрито понад 46 тис. правопорушень, з яких понад 13 тис. є грубими порушеннями правил рибальства. Загальна кількість вилучених незаконно добутих водних біоресурсів складає понад 142 тонни.

    Загальна сума збитків, завданих у 2020 році рибному господарству внаслідок порушень правил рибальства та охорони водних біоресурсів, складає 101,9 млн грн.

    Постановою уряду збільшили розмір штрафів за незаконний вилов одного екземпляру:

    • карася сріблястого у 93 рази (з 17 до 1581 грн);
    • окуня у 186 разів (з 17 до 3162 грн);
    • краснопірки у 23 рази (з 68 до 1564 грн);
    • лина у 13,4 рази (з 119 до 1598 грн);
    • ляща у 9,7 разів (з 170 до 1649 грн);
    • плоскирки у 46 разів (з 34 до 1564 грн);
    • щуки у 10,2 рази (з 340 до 3468 грн);
    • судака у сім разів (з 510 до 3587 грн);
    • сома у 12 разів (з 425 до 5117 грн);
    • раків у 130 разів (з 25,5 до 3332 грн) та інші.
    Графіка: Державне агентство меліорації та рибного господарства України
    Графіка: Державне агентство меліорації та рибного господарства України

    «Реалізація постанови збільшить надходження коштів до місцевих бюджетів у вигляді відшкодування завданих збитків рибному господарству України внаслідок порушення правил рибальства», – резюмували у Держрибагентстві.

    До слова, на Київщині судитимуть браконьєрів, що виловлювали рибу в промислових масштабах (фото).

    Теги: Кабмін штраф рибальство Україна браконьєр риба
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    Штрафи за незаконний вилов в Україні збільшили у сотні разів