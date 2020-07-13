Рок-група Bon Jovi присвятила пісню Джорджу Флойду



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Лідер групи Джон Бон Джові: найбільший дар артиста – здатність використовувати свій голос, щоб говорити про хвилюючі нас проблеми

У пісні звучать такі рядки: «Америка у вогні, на вулицях протести…Ще одна мати плаче, оскільки історія повторилася. Я не можу дихати»

Американська рок-група Bon Jovi присвятила свою нову пісню афроамериканцю Джорджу Флойду, чия смерть після жорсткого поліцейського затримання привела до хвилі масових протестів і заворушень в американських містах.

Про це повідомляє журнал Rolling Stone.

Композиція, в якій учасники колективу розмірковують про долю афроамериканця Джорджа Флойда, називається American Reckoning.

«Я впевнений, що найбільший дар артиста – здатність використовувати свій голос, щоб говорити про хвилюючі нас проблеми», – цитує видання лідера групи Джона Бон Джові.

У пісні звучать такі рядки: «Америка у вогні, на вулицях протести. Її совість вкрадена, її душа знаходиться під загрозою. Ще одна мати плаче, оскільки історія повторилася. Я не можу дихати».

Як повідомлялося, 9 червня у Г’юстоні попрощалися з Джорджем Флойдом, чия смерть 25 травня за затримання поліцією викликала багатоденну хвилю протестів у США та інших країнах.

Нагадаємо, Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами.