У США застрелили репера Lil Marlo
Lil Marlo було 30 років
Музикант був застрелений, перебуваючи за кермом власного автомобіля
Поліція міста Атланта, штат Джорджія, повідомила про загибель від вогнепального поранення 30-річного американського репера Lil Marlo.
Про це повідомляє TMZ.
Поліція повідомила, що отримала інформацію про ДТП. Після прибуття на місце події правоохоронці виявили репера мертвим у своєму автомобілі.
Слідчі відзначили, що музикант був застрелений, перебуваючи за кермом власного автомобіля. Поліція з'ясовує обставини вбивства.
Раніше у Голлівуді застрелили репера Pop Smoke.