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    У світі

    У США застрелили репера Lil Marlo

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    <span>Lil Marlo було 30 років</span> - У США застрелили репера Lil Marlo
    Lil Marlo було 30 років

    Музикант був застрелений, перебуваючи за кермом власного автомобіля

    Поліція міста Атланта, штат Джорджія, повідомила про загибель від вогнепального поранення 30-річного американського репера Lil Marlo.

    Про це повідомляє TMZ.

    Поліція повідомила, що отримала інформацію про ДТП. Після прибуття на місце події правоохоронці виявили репера мертвим у своєму автомобілі.

    Слідчі відзначили, що музикант був застрелений, перебуваючи за кермом власного автомобіля. Поліція з'ясовує обставини вбивства.

    Раніше у Голлівуді застрелили репера Pop Smoke.

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