Росіянка вбила дев'ятирічну дитину через гучну музику
Хлопчик довгий час вважався зниклим
Жителька РФ вбила дев'ятирічного хлопчика через те, що то слухав гучну музику. Про це в понеділок, 6 липня, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на сайт управління Слідчого комітету РФ по Краснодарському краю.
Зазначимо, що трагедія сталась ще рік тому. За даними слідчих, 10 травня 2019 року дитина прийшла в будинок на вулиці Богатирській в станиці Баговська, де 28-річна росіянка проживала разом з дядьком хлопчика. Перебуваючи в будинку, школяр голосно слухав музику, через що жінка стала побоюватися, що він розбудить її дітей.
Жінка посварилася з дитиною і задушила хлопчика. Потім жінка приховала сліди злочину.
В даний час росіянку заарештували за підозрою у вбивстві малолітнього. Суд помістив її під арешт.
Хлопчик довгий час вважався зниклим. Його пошуками займалися сотні людей: волонтери та правоохоронці.
У Росії це не єдиний випадок вбивства через гучну музику. Так, в грудні 2019 року житель Краснодарського краю розстріляв з тієї ж причини сусіда і його сина. У 2018-му росіянка убила сусідку, студентку Кіровської медичної академії, через відмову зробити музику тихіше.