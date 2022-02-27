Удар за Україну. У якій реальності завтра прокинуться росіяни

Вже кілька днів біля банкоматів у Москві черги

Курс валют, товари, подорожі…

Російська агресія сягнула апогею, а рядові (і нерядові) росіяни вже відхаркують її наслідки. Найближчим днями громадяни країни-агресорки почнуть ще більше страждати через воєнні злочини свого диктатора.

Спільні санкції Євросоюзу та США, які дуже довго виношувалися, можуть стати вбивчими для хай нібито і накачаної грошима, але дуже крихкої сировинної економіки Росії. Які ж конкретні негаразди вже з понеділки відчують росіяни – причому як ті, що підтримують війну, так і ті, хто її засуджує.

Анатомія санкцій

Перший пакет санкцій від ЄС був запроваджений Євросоюзом щодо 351 депутата Держдуми, що голосували за визнання «ДНР»–«ЛНР». До списку санкційних осіб увійшли також найближчий соратник Путіна, міністр оборони Сергій Шойгу та інші високопоставлені посадовці. Їм заборонили в’їзд до Євросоюзу.

Також були заморожені активи на Заході численних «гаманців Путіна», у цьому списку: олігархи Геннадій Тимченко, Борис Ротенберг, його племінник Ігор Ротенберг, а також секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, спецпредставник президента РФ з питань природоохоронної діяльності Сергій Іванов та інші.

Запроваджена заборона на торгівлю громадянством – тобто надання росіянам так званих «золотих паспортів», що дозволяють «путінським» олігархам набувати громадянства західних країн та користуватися їхньою фінансовою системою. А це може стати дуже чутливим для них.

Вже найближчими днями буде створена багатостороння трансатлантична цільова група для виявлення, вистежування і заморожування активів російських компаній і олігархів, які перебувають під санкціями. Під заморозку потраплять не тільки їхні банківські рахунки на Заході, а й нерухомість, яхти та інші «предмети гордості».

І коли Кремль єхидно запевняє, що в Путіна нема ніяких активів поза Росією, варто розуміти, це – брехня і блеф. Бо його статки сховані у кишенях його пулу олігархів.

Масова акція проти війни в Україні в Санкт-Петербурзі. В Росії висловлювання проти «військової операції» прирівнюють до державної зради (Фото: RFE/RL)

Що чекає простого росіянина

Курс

Ці шокуючі цифри курсу рубля до долара – перші наслідки пакету фінансових санкцій, зокрема проти ключових російських банків (Сбербанку, ВТБ, Альфа-банку та інших).

Критично важливі для російської економіки компанії з оціночними активами майже в 1,4 трлн доларів не зможуть залучати гроші на міжнародному ринку. 80% іноземних транзакцій російських банків здійснюється у доларах, тож більшість цих каналів фінансування тепер зруйновані.

Найбільшим же ударом для російської економіки можуть стати західні санкції проти ключового фінансового регулятора – Центробанку РФ. Євросоюз забороняє всі транзакції з ним.

Ще один удар – це відключення Росії від міжнародної системи SWIFT. Щоправда, попри очікування, торкнеться воно тільки ключових російських банків.

Звісно, такі драконівські заходи вдарять не тільки по російській верхівці, а й по пересічних громадянах, серед яких більшість фанати Путіна: очікуваний курс долара на найближчий тиждень – на картинці зверху. Відповідно вгору підуть ціни на імпорт, від якого російська економіка є дуже залежною. А громадяни Росії в інших країнах світу не зможуть скористатись своїми кредитними та дебетними картками.

В банкоматах Москви вже нема готівки

Авто

Відразу кілька іноземних автокомпаній призупиняють відвантаження своїх автомобілів до дилерських центрів у Росії. Такі заходи, за повідомленням російської преси, вирішили застосувати Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda, Jaguar Land Rover та Porsche.

Подорожі

Євросоюз повністю закриває своє небо для російських авіакомпаній. Тож ті росіяни, які планували собі відпочинок чи шопінг в Мілані та Ніцці, муситимуть шукати інші шляхи, як туди дістатися. Олігархів з їхніми приватними літаками це також стосується.

Хайтек

Санкції США торкнуться половини високотехнологічного російського імпорту. Це стосується як аерокосмічної галузі, так і чипів та мікросхем – а Росія дуже вразлива щодо імпорту цих компонентів.

І дрібниці

Міжнародні спортивні організації масово скасовують змагання в Росії, скасований Гран-прі «Формули-1» в Сочі, а Міжнародний олімпійський комітет запропонував міжнародним федераціям заборонити демонструвати національну символіку російським спортсменам.

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Павло Вуєць, «Главком»