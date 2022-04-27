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    Харківщина: російські окупанти вкрали каструлю з будинку (відео)

    Загарбники неодмінно отримають покарання за свої злочини - Харківщина: російські окупанти вкрали каструлю з будинку (відео)
    Загарбники неодмінно отримають покарання за свої злочини
    скріншот з відео

    Триває 63-й день повномасштабної війни Росії проти України

    На Харківщині, у Балаклії, російськи окупанти продовжують грабувати українські домівки.

    Щоправда, цього разу, двоє «визволителів» змогли вкрасти з будинку лише каструлю і рюкзак.

    Їх дії потрапили на відео з камер спостереження.

    Чому вони взяли лише ці речі, незрозуміло. Або будинок був розграбований до них, або каструля видалася найціннішим предметом.

    Нагадаємо, в Ірпені бійці тероборони 25 квітня затримали двох чоловіків, які кинули гранату в жінок. Як повідомив міський голова Олександр Маркушин, затримані мародерили, а коли на них поскаржилися місцеві жительки – кинули в жінок боєприпас.

    Теги: росія окупанти війна пограбування Харківщина Україна речі будинок окупація #stoprussia
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    Харківщина: російські окупанти вкрали каструлю з будинку (відео)