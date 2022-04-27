Харківщина: російські окупанти вкрали каструлю з будинку (відео)
Триває 63-й день повномасштабної війни Росії проти України
На Харківщині, у Балаклії, російськи окупанти продовжують грабувати українські домівки.
Щоправда, цього разу, двоє «визволителів» змогли вкрасти з будинку лише каструлю і рюкзак.
Їх дії потрапили на відео з камер спостереження.
Чому вони взяли лише ці речі, незрозуміло. Або будинок був розграбований до них, або каструля видалася найціннішим предметом.
Нагадаємо, в Ірпені бійці тероборони 25 квітня затримали двох чоловіків, які кинули гранату в жінок. Як повідомив міський голова Олександр Маркушин, затримані мародерили, а коли на них поскаржилися місцеві жительки – кинули в жінок боєприпас.