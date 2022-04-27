Стрілянина на складах у Придністров’ї. Росія відпрацьовує чергову провокацію

Звинувачення України в анонімних групах з’явилися ще навіть до коментарів із «ПМР»

Звинувачення України в анонімних групах з’явилися ще навіть до коментарів із «ПМР»

Придністровські ресурси повідомили про перестрілку біля військових складів поблизу селища Колбасна. Згодом у цьому звинуватили Україну

Сьогодні, 27 квітня, на придністровських інформаційних ресурсах з’явилася інформація про вибухи на складах у Колбасній, яку через деякий час спростував місцевий «МЗС» та російські ЗМІ, передають молдовські ЗМІ. Придністровські інформаційні ресурси повідомили про перестрілку біля військових складів поблизу селища Колбасна. Одночасно в анонімних Telegram-каналах почала з’явилася теза про те, що «учасники безпосереднього інциденту повідомили про те, що командування дозволило їм у відповідь на прильоти з українського боку дати «відповідь». Тобто, можна фактично говорити про зіткнення російських, придністровських військових із ЗСУ».

Зазначимо, що звинувачення України в анонімних групах з’явилися ще навіть до коментарів із «ПМР». У коментарі молдовському сайтові Newsmaker сепаратистський «МЗС» спростував повідомлення: «Нема ніякої інформації про ситуацію в Колбасній», – сказав у коментарі виданню Павел Гальцев. Після чого, глава придністровської делегації в ОКК Олег Беляков заявив у коментарі NM, що «був одиничний постріл з території України. Зараз там нічого не відбувається».

Нагадаємо, що напередодні у Придністров’ї сталися три вибухи – постріл з РПГ по будівлі «МДБ», а також вибухи у селі Маяк, де розташовується «Придністровський телерадіоцентр» та біля військової частини поблизу населеного пункту Паркани. Лідер сепаратистів Вадим Красносельський відразу звинуватив Україну. За даними ГУР, Росія разом із підконтрольним режимом готувалася до влаштування інцидентів завчасно.

Генштаб повідомляв, що на території Придністровського регіону Республіки Молдова підрозділи оперативної групи російських військ приведені у бойову готовність «Повна», силові структури переведені на посилений режим несення служби.

Жителі невизнаної «Придністровської молдавської республіки» отримують СМС від імені начебто Збройних сил та спецслужб України. В них міститься попередження про «ракетний та артилерійський» удар по території «ПМР».

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