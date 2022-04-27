Утікач із «Газпромбанку» розповів про три газові війни Путіна

Газовий шантаж Росії, коли вона на початку 2006 року перекривала газ для України, уже був повноцінною війною Кремля проти української держави

Газові війни «Газпрому» мали на меті знищити транзит через територію України

Війна Росії проти України розпочалася з так званих газових воєн. Про це колишній віцепрезидент «Газпромбанку» Ігор Волобуєв, який утік до України, заявив у коментарі журналісту Денису Казанському.

Волобуєв розповів, що брав безпосередню участь у дискредитації України, як керівник пресслужби «Газпрому». Головне завдання газових війн було – показати, що Україна недобросовісний транзитер російського газу. «Ми не вибирали слів тоді, говорячи, що Україна краде газ», – нагадав ексвіцепрезидент «Газпромбанку».

Причиною усіх газових воєн була позиція України щодо євроатлантичного майбутнього. Волобуєв нагадав, що перша газова війна, на межі 2005 і 2006 років, почалася через заяви президента Віктора Ющенка щодо прагнень України вступити до НАТО.

Газова війна 2008 року, пояснив Волобуєв, пов’язана із Бухарестським самітом НАТО, де Україна і Грузія могли отримати ПДЧ щодо членства в НАТО. Тоді Росія розпочала проти Грузії бойові дії, а Україну намагалася перемогти на газовому фронті.

Колишній топ менеджер «Газпромбанку» заявив, що уся антиукраїнська діяльність «Газпрому» мала політичне, а не економічне підґрунтя. Також він нагадав, що 2009 року «Газпром» перекрив газ, який ішов у Європу – а звинуватив у цьому Україну.

Ігор Волобуєв підсумував, що війна путінської Росії проти України розпочалася не 24 лютого 2022 року, не навесні 2014-го, а ще на початку правління Володимира Путіна. «Спочатку це був ціновий шантаж, далі були газові війни», – пояснив колишній учасник цієї війни.

Нагадаємо, Волобуєв також заявив, що у нього є великі сумніви у самогубстві першого віцепрезидента «Газпромбанку» Владислава Аваєва – скоріш за все, це було убивство, інсценоване як суїцид.

Це було зроблене, на думку Волобуєва, аби відвести увагу від самого банку.