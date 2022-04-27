Утікач із «Газпромбанку» розповів про три газові війни Путіна
Газові війни «Газпрому» мали на меті знищити транзит через територію України
Війна Росії проти України розпочалася з так званих газових воєн. Про це колишній віцепрезидент «Газпромбанку» Ігор Волобуєв, який утік до України, заявив у коментарі журналісту Денису Казанському.
Волобуєв розповів, що брав безпосередню участь у дискредитації України, як керівник пресслужби «Газпрому». Головне завдання газових війн було – показати, що Україна недобросовісний транзитер російського газу. «Ми не вибирали слів тоді, говорячи, що Україна краде газ», – нагадав ексвіцепрезидент «Газпромбанку».
Причиною усіх газових воєн була позиція України щодо євроатлантичного майбутнього. Волобуєв нагадав, що перша газова війна, на межі 2005 і 2006 років, почалася через заяви президента Віктора Ющенка щодо прагнень України вступити до НАТО.
Газова війна 2008 року, пояснив Волобуєв, пов’язана із Бухарестським самітом НАТО, де Україна і Грузія могли отримати ПДЧ щодо членства в НАТО. Тоді Росія розпочала проти Грузії бойові дії, а Україну намагалася перемогти на газовому фронті.
Колишній топ менеджер «Газпромбанку» заявив, що уся антиукраїнська діяльність «Газпрому» мала політичне, а не економічне підґрунтя. Також він нагадав, що 2009 року «Газпром» перекрив газ, який ішов у Європу – а звинуватив у цьому Україну.
Ігор Волобуєв підсумував, що війна путінської Росії проти України розпочалася не 24 лютого 2022 року, не навесні 2014-го, а ще на початку правління Володимира Путіна. «Спочатку це був ціновий шантаж, далі були газові війни», – пояснив колишній учасник цієї війни.
Нагадаємо, Волобуєв також заявив, що у нього є великі сумніви у самогубстві першого віцепрезидента «Газпромбанку» Владислава Аваєва – скоріш за все, це було убивство, інсценоване як суїцид.
Це було зроблене, на думку Волобуєва, аби відвести увагу від самого банку.