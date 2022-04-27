  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Утікач із «Газпромбанку» розповів про три газові війни Путіна

    Газовий шантаж Росії, коли вона на початку 2006 року перекривала газ для України, уже був повноцінною війною Кремля проти української держави - Утікач із «Газпромбанку» розповів про три газові війни Путіна
    Газовий шантаж Росії, коли вона на початку 2006 року перекривала газ для України, уже був повноцінною війною Кремля проти української держави
    фото з російських ЗМІ

    Газові війни «Газпрому» мали на меті знищити транзит через територію України

    Війна Росії проти України розпочалася з так званих газових воєн. Про це колишній віцепрезидент «Газпромбанку» Ігор Волобуєв, який утік до України, заявив у коментарі журналісту Денису Казанському.

    Волобуєв розповів, що брав безпосередню участь у дискредитації України, як керівник пресслужби «Газпрому». Головне завдання газових війн було – показати, що Україна недобросовісний транзитер російського газу. «Ми не вибирали слів тоді, говорячи, що Україна краде газ», – нагадав ексвіцепрезидент «Газпромбанку».

    Причиною усіх газових воєн була позиція України щодо євроатлантичного майбутнього. Волобуєв нагадав, що перша газова війна, на межі 2005 і 2006 років, почалася через заяви президента Віктора Ющенка щодо прагнень України вступити до НАТО.

    Газова війна 2008 року, пояснив Волобуєв, пов’язана із Бухарестським самітом НАТО, де Україна і Грузія могли отримати ПДЧ щодо членства в НАТО. Тоді Росія розпочала проти Грузії бойові дії, а Україну намагалася перемогти на газовому фронті.

    Колишній топ менеджер «Газпромбанку» заявив, що уся антиукраїнська діяльність «Газпрому» мала політичне, а не економічне підґрунтя. Також він нагадав, що 2009 року «Газпром» перекрив газ, який ішов у Європу – а звинуватив у цьому Україну.

    Ігор Волобуєв підсумував, що війна путінської Росії проти України розпочалася не 24 лютого 2022 року, не навесні 2014-го, а ще на початку правління Володимира Путіна. «Спочатку це був ціновий шантаж, далі були газові війни», – пояснив колишній учасник цієї війни.

    Нагадаємо, Волобуєв також заявив, що у нього є великі сумніви у самогубстві першого віцепрезидента «Газпромбанку» Владислава Аваєва – скоріш за все, це було убивство, інсценоване як суїцид.

    Це було зроблене, на думку Волобуєва, аби відвести увагу від самого банку.

    Теги: росія окупанти газ Газпром війна путін Віктор Ющенко Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Утікач із «Газпромбанку» розповів про три газові війни Путіна