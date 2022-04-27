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    Туреччина сподівається, що Зеленський проведе зустріч з Путіним «найближчими днями»

    Зустріч Зеленського і Путіна може відбутися у Туреччині - Туреччина сподівається, що Зеленський проведе зустріч з Путіним «найближчими днями»
    Зустріч Зеленського і Путіна може відбутися у Туреччині
    фото з відкритих джерел

    Ердоган намагається влаштувати зустріч українського президента з російським диктатором

    Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Анкара сподівається на зустріч президентів України та РФ Володимира Зеленського і Володимира Путіна. І що ця зустріч відбудеться найближчими днями. Із такими словами виступив у середу міністр Акар за підсумками консультацій, що пройшли на авіабазі Рамштайн у Німеччині, повідомляють турецькі ЗМІ.

    «Ми сподіваємося, що незважаючи на деякі труднощі, найближчими днями завдяки пропозиціям нашого президента [Реджепа Тайіпа Ердогана] двом лідерам вдасться зустрітися», – наводить його слова турецьке оборонне відомство.

    Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар. Фото: Arif Akdoğan / AA

    Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар. Фото: Arif Akdoğan / AA

    За словами Акара, Туреччина продовжує робити свій внесок, «робити все необхідне, включаючи виконання посередницької ролі, щоб гуманітарна ситуація в Україні не погіршувалась, і припинення вогню було досягнуто якнайшвидше».

    Анкара регулярно заявляє про бажання організувати на своїй території зустріч Зеленського з Путіним, проте Москва постійно гальмує процес та знаходить весь час причини, щоб уникнути прямої зустрічі свого диктатора з українським лідером.

    Напередодні відбулися переговори Ердогана з Путіним: про що говорили політики.

    Перед цим Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом: що обговорювалось.

    Як ми вже повідомляли, Ердоган хоче всадити «господаря Кремля» за стіл переговорів із Зеленським у Стамбулі.

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    Теги: Туреччина росія окупанти війна путін Анкара Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Туреччина сподівається, що Зеленський проведе зустріч з Путіним «найближчими днями»