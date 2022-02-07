Рятувальники Закарпаття показали, як шукають туристів у хуртовину (відео)

Рятувальники застерігають: аби не наражати себе на небезпеку, катайтеся лише в межах визначених гірськолижних трас та мандруйте Карпатами відповідально!

Туристам вкотре нагадали, що треба бути обачними у горах

Зима продовжується і курортний сезон у Карпатах досі триває. На жаль, рятувальникам доводиться весь час нагадувати про правила безпеки при сходженні у гори. Цього разу, вони показали, в яких умовах їм доводиться проводити рятувальні операції.

«В таких умовах – за майже нульової видимості та у хуртовину – гірським рятувальникам Закарпаття доводиться вирушати на порятунок туристів, які нехтують застереженнями і йдуть у гори в негоду. А варто зрозуміти, що така легковажність може призвести до вельми сумних наслідків. Тож бережіть себе!», – поскаржились співробітники ДСНС.

Крім того, рятувальники розповіли про небезпечні природні явища. «Бачили снігові фонтани? Явище красиве, але вкрай небезпечне, адже утворюються вони сильним вітром біля снігових карнізів. Шановні туристи, зараз у горах вкрай ризиково», – запевнили у відомстві.

За прогнозами синоптиків, у західних областях сьогодні мокрий сніг з дощем, вдень від + 3 до +6, вночі від -1 до + 3. На півночі така ж ситуація з опадами, вдень від +2 до +4, вночі від 0 до -3.

У центрі України мінлива хмарність, вдень від +2 до + 7, вночі від -1 до -3. На сході сухо, вдень від +2 до + 4, вночі від -2 до -5.

На півдні теж без опадів, вдень від + 6 до +9, вночі від -3 до + 2.

До слова, минулого тижня бабак Тимко «розповів», коли в Україну прийде весна.