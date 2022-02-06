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    В Одесі спалахнула масштабна пожежа у швейному цеху (відео)

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    Рятувальники гасять пожежу в Одесі, зайнялося в електрощитовій швейному цеху - В Одесі спалахнула масштабна пожежа у швейному цеху (відео)
    Рятувальники гасять пожежу в Одесі, зайнялося в електрощитовій швейному цеху
    фото: facebook.com/DSNSODE

    Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували постраждалого чоловіка

    В Одесі, на вулиці Варненській, 21, увечері 6 лютого сталася пожежа у будівлі, де розміщений швейний цех. Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували постраждалого чоловіка та евакуювали одну людину. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України в Одеській області.

    «06 лютого, о 17 годині 35 хвилин, до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання в цеху заводу УТОС у місті Одеса по вулиці Варненська, 21. Підрозділи автоматично спрямовувались по підвищеному номеру виклику. По прибуттю на місце встановлено загорання в електрощитовій на першому поверсі чотириповерхової будівлі», – йдеться у повідомленні.

    Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору. Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували постраждалого чоловіка, який знаходився в кабінеті цеху на першому поверсі.

    Також з третього поверху будівлі рятувальники евакуювали чоловіка.

    Рятувальники зазначили, що пожежа ліквідована.

    Від ДСНС залучалось 12 одиниць пожежної техніки та 45 рятувальників.

    Нагадаємо, напередодні на Одещині спалахнула масштабна пожежа на складах (фото).

    Теги: пожежа ДСНС Одеса рятувальники
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    В Одесі спалахнула масштабна пожежа у швейному цеху (відео)