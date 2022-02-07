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    У пожежі в Голосіївському районі столиці загинув чоловік

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    На місці події було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки - У пожежі в Голосіївському районі столиці загинув чоловік
    На місці події було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки
    фото: пресслужба ДСНС

    Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці

    Внаслідок пожежі у відселеній будівлі Києва загинула людина. Тіло чоловіка виявили рятувальники, повідомляє пресслужба ДСНС.

    Повідомлення про загоряння на проспекті Голосіївському, 116-А, надійшло надзвичайникам у неділю, 6 лютого, о 22:29. У покинутій будівлі горіло сміття на площі 20 кв. м.

    «6 січня о 22:29 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на просп. Голосіївському, 116-А, що у Голосіївському районі столиці.

    На місце події було направлено вогнеборців восьмої Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце було встановлено, що у 2-поверховій відселеній будівлі горіло сміття на площі 20 кв.м. Рятувальники негайно приступили до гасіння пожежі.

    О 22:45 пожежу будо локалізовано та о 22:56 – ліквідовано. В ході гасіння пожежі було виявлено труп чоловічої статі», – йдеться у повідомленні.

    На місці події було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

    Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

    Нагадаємо, у Бортничах горів приватний будинок.

    Нагадаємо, 4 лютого у Києві палала меблева фабрика.

    Як повідомлялося, у пожежі на Київщині загинула жінка.

    Нагадаємо, у ніч на 2 лютого, в Києві сталася пожежа на вулиці Дегтярівській, там вщент згоріла станція технічного обслуговування автомобілів.

    Також на Київщині у селі Вишгородського району згорів будинок культури.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок чоловік
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    У пожежі в Голосіївському районі столиці загинув чоловік