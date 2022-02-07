У пожежі в Голосіївському районі столиці загинув чоловік

На місці події було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки

Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці

Внаслідок пожежі у відселеній будівлі Києва загинула людина. Тіло чоловіка виявили рятувальники, повідомляє пресслужба ДСНС.

Повідомлення про загоряння на проспекті Голосіївському, 116-А, надійшло надзвичайникам у неділю, 6 лютого, о 22:29. У покинутій будівлі горіло сміття на площі 20 кв. м.

«6 січня о 22:29 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на просп. Голосіївському, 116-А, що у Голосіївському районі столиці.

На місце події було направлено вогнеборців восьмої Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце було встановлено, що у 2-поверховій відселеній будівлі горіло сміття на площі 20 кв.м. Рятувальники негайно приступили до гасіння пожежі.

О 22:45 пожежу будо локалізовано та о 22:56 – ліквідовано. В ході гасіння пожежі було виявлено труп чоловічої статі», – йдеться у повідомленні.

На місці події було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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