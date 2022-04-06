Село Мощун. Військові показали місце жорстокої битви за Київ (відео)

Триває 42-й день повномасштабної війни Росії проти України

Вже кілька днів, як на Київщині настала відносна тиша. Наші захисники перевіряють звільнені від окупантів землі. Дуже багато речей заміновано. Повертатись в домівки досі небезпечно.

Командир 72 окремої механізованої бригади Ігор Луценко на підтвердження цього виклав відео, де показав стан села Мощун, яке було епіцентром важких битв.

«Аерозйомка села Мощун. Панорами нашої слави і нашого болю. Тут була одна з переломних битв за Київ. Слава моїй 72 бригаді, слава українським воїнам, слава Україні!», − зробив підпис Луценко.

Нагадаємо, у мережі опубліковані кадри з безпілотника, на яких видно, як російські військові стріляють по велосипедисту в Бучі. Аналіз геолокації показав, щомісце зйомки дрона збігається з місцем виявлення тіл.

На кадрах з повітря видно понад 20 російських військових машин, які розташовані на перехресті на вулиці Яблонській.