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    Події в Україні

    На відео з дрона потрапив момент розстрілу мирних жителів у Бучі

    На відео з дрона потрапив момент розстрілу мирних жителів у Бучі

    Судячи з відео, постріли робилися з БМД-2 з маркуваннями «V» на кузові

    У мережі опубліковані кадри з безпілотника, на яких видно, як російські військові стріляють по велосипедисту в Бучі. Аналіз геолокації показав, щомісце зйомки дрона збігається з місцем виявлення тіл. Про це повідомляє Sky News.

    На кадрах з повітря видно понад 20 російських військових машин, які розташовані на перехресті на вулиці Яблонській.

    На відео видно, як велосипедист рухається дорогою в Бучі, а тоді повертає за ріг – на вулицю, окуповану російськими військовими.

    Щойно велосипедист виїжджає за поворот, російська бронемашина робить кілька каліберних вистрілів уздовж проїжджої частини. Інша бронемашина робить два постріли в бік велосипедиста.

    Судячи з відео, постріли робилися з БМД-2 з маркуваннями «V» на кузові. Інша армійська техніка в колонах на сусідніх вулицях також має таке ж маркування.

    Нагадаємо, наразі на Київщині триває робота над подоланням наслідків дій російських окупантів.

    Зокрема, після звільнення Гостомеля від окупантів бійці ДСНС виявили пожежно-рятувальні частини міста у жахливому стані. Рятувальники почали ліквідовувати наслідки варварських дій російських окупантів у Гостомелі.

    Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 квітня, особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.

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    Теги: трагедія росія окупанти ДСНС війна Буча Україна окупація звільнення #stoprussia
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    На відео з дрона потрапив момент розстрілу мирних жителів у Бучі