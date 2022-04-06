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    Росіяни активізували повітряну розвідку в Одеській області

    Ніч в Одесі та регіоні минула спокійно - Росіяни активізували повітряну розвідку в Одеській області
    Ніч в Одесі та регіоні минула спокійно
    фото: Associated Press

    Ворог періодично обстрілює Одесу з повітря

    Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що російські війська продовжують вести повітряну розвідку над Одеською областю.

    «Ніч в Одесі та Одеському регіоні пройшла відносно спокійно, хоча і під сигнали повітряної тривоги. Ворог продовжує активізувати повітряну розвідку», – зазначив Братчук.

    За його словами, в області працюють українські сили ППО та Сили оборони міста та області, які проводять бойові завдання, та здійснюють відповідні оборонні операції.

    «Ми працюємо для фронту, працюємо для перемоги», – додав Братчук.

    Війська РФ у понеділок, 4 квітня, здійснили ракетний обстріл Одеси. Внаслідок цього пошкоджені декілька нежитлових будинків. Ніхто з громадян не постраждав.

    Нагадаємо, що правоохоронці викрили одеську блогерку, яка працювала коригувальницею вогню для окупантів.

    Також повідомлялося, що Британія планує надати протикорабельні ракети для захисту Одеси.

    Читайте також: Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 6 квітня

    Теги: росія окупанти Одеса війна обстріл літак Україна повітря окупація #stoprussia
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    Росіяни активізували повітряну розвідку в Одеській області