Росіяни активізували повітряну розвідку в Одеській області

Ніч в Одесі та регіоні минула спокійно

Ворог періодично обстрілює Одесу з повітря

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що російські війська продовжують вести повітряну розвідку над Одеською областю.

«Ніч в Одесі та Одеському регіоні пройшла відносно спокійно, хоча і під сигнали повітряної тривоги. Ворог продовжує активізувати повітряну розвідку», – зазначив Братчук.

За його словами, в області працюють українські сили ППО та Сили оборони міста та області, які проводять бойові завдання, та здійснюють відповідні оборонні операції.

«Ми працюємо для фронту, працюємо для перемоги», – додав Братчук.

Війська РФ у понеділок, 4 квітня, здійснили ракетний обстріл Одеси. Внаслідок цього пошкоджені декілька нежитлових будинків. Ніхто з громадян не постраждав.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили одеську блогерку, яка працювала коригувальницею вогню для окупантів.

Також повідомлялося, що Британія планує надати протикорабельні ракети для захисту Одеси.