Уночі окупанти 27 разів обстріляли Харків

Синєгубов просить людей евакуюватися з населених пунктів на Ізюмському напрямку

Вночі російські окупанти нанесли близько 27 ударів із різних видів зброї по житлових кварталах Харкова. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Ведуться активні бої в напрямку Ізюма. Росіяни намагаються прориватися, але їм це не вдається, натомість зазнають великих втрат.

«У районі Ізюма проводимо евакуаційні заходи, радимо стежити за повідомленнями органів місцевого самоврядування та, за можливості, все ж тимчасово переїхати до більш безпечних місць», – звернувся до мешканців Харківщини голова ОВА.

Також він наголосив, щоб люди не чіпали снарядів, які не розірвалися.

«Не намагайтеся їх переносити, ліквідовувати самотужки. Як тільки ви побачили боєприпас – телефонуйте 101. Також просимо не ігнорувати сигнали тривоги та одразу ховатися в укриття. Небезпека не минула», – йдеться в повідомленні.

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