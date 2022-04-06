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    Події в Україні

    Уночі окупанти 27 разів обстріляли Харків

    Рашисти завдавали ударів із різної зброї по житлових квартах міста - Уночі окупанти 27 разів обстріляли Харків
    Рашисти завдавали ударів із різної зброї по житлових квартах міста
    фото з відкритих джерел

    Синєгубов просить людей евакуюватися з населених пунктів на Ізюмському напрямку

    Вночі російські окупанти нанесли близько 27 ударів із різних видів зброї по житлових кварталах Харкова. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

    Ведуться активні бої в напрямку Ізюма. Росіяни намагаються прориватися, але їм це не вдається, натомість зазнають великих втрат.

    «У районі Ізюма проводимо евакуаційні заходи, радимо стежити за повідомленнями органів місцевого самоврядування та, за можливості, все ж тимчасово переїхати до більш безпечних місць», – звернувся до мешканців Харківщини голова ОВА.

    Також він наголосив, щоб люди не чіпали снарядів, які не розірвалися.

    «Не намагайтеся їх переносити, ліквідовувати самотужки. Як тільки ви побачили боєприпас – телефонуйте 101. Також просимо не ігнорувати сигнали тривоги та одразу ховатися в укриття. Небезпека не минула», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, вчора у Харкові рашисти рознесли Олімпійський спортивний центр (фото).

    Як вважає міноборони, рашисти готуються захопити Харків.

    Як повідомлялося,у Харкові окупанти гатять по лікарнях та дитячих садочках (фото)

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    Теги: Харків росія окупанти війна укриття Харківщина Україна самоврядування небезпека окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    Уночі окупанти 27 разів обстріляли Харків