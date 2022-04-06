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    Події в Україні

    СБУ отримала карти та списки рашистів, підрозділи яких було знищено на Донеччині

    Для захоплення Донеччини Путін відправив курсантів Московського військового училища - СБУ отримала карти та списки рашистів, підрозділи яких було знищено на Донеччині
    Для захоплення Донеччини Путін відправив курсантів Московського військового училища
    фото із російських ЗМІ

    Карти зареєстровані 22 лютого та містять плани окупантів із захоплення всієї території Донецької області

    Президент країни-агресорки Володимир Путін відправив на війну в Україну курсантів Московського вищого військового командного училища. Російське командування оформили це як стажування, повідомляє Служба безпеки України.

    СБУ здобула секретні карти та списки рашистів, підрозділи яких було знищено на Донеччині

    Карти зареєстровані 22 лютого та містять плани окупантів із захоплення всієї території Донецької області.

    «Не допоміг вижити путінським військам і посібник з тактичної підготовки та основ протидиверсійної боротьби, де їх навчали протистояти НАТО», - йдеться у повідомленні.

    Також серед здобутих документів СБУ виявила:

    талони на відрядження без зазначення місця перебування та строку відрядження;
    списки зведеного мотострілецького батальйону, серед яких багато строковиків і курсантів;
    паспорти громадян рф, військові квитки тощо.

    Виявлена документація буде долучена до матеріалів кримінальних проваджень, як докази злочинів рашистів та особисто Путіна для міжнародних судів.

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    Теги: росія окупанти СБУ війна путін військові Україна окупація #stoprussia
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    СБУ отримала карти та списки рашистів, підрозділи яких було знищено на Донеччині