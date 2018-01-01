Шторм в аеропорту Дюссельдорфа: майже неможлива посадка літака потрапила на відео

Вітер жбурляв легкий літак у різні боки

Літак авіакомпанії Eurowings здійснив посадку в аеропорту Дюссельдорфа піж час поривчастого вітру, швидкість якого подекуди сягала 110 кілометрів на годину. Відповідне відео оприлюднено у мережі. На кадрах видно, як вітер жбурляє легкий літак у різні боки, проте пілоту все ж вдалося перед самою посадкою вирівняти борт і посадити літак.