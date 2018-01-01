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    Шторм в аеропорту Дюссельдорфа: майже неможлива посадка літака потрапила на відео

    Вітер жбурляв легкий літак у різні боки
    Літак авіакомпанії Eurowings здійснив посадку в аеропорту Дюссельдорфа піж час поривчастого вітру, швидкість якого подекуди сягала 110 кілометрів на годину. Відповідне відео оприлюднено у мережі. На кадрах видно, як вітер жбурляє легкий літак у різні боки, проте пілоту все ж вдалося перед самою посадкою вирівняти борт і посадити літак.
    • Сьогодні, 09:57
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    Вітер жбурляв легкий літак у різні боки

    Літак авіакомпанії Eurowings здійснив посадку в аеропорту Дюссельдорфа піж час поривчастого вітру, швидкість якого подекуди сягала 110 кілометрів на годину. Відповідне відео оприлюднено у мережі.

    На кадрах видно, як вітер жбурляє легкий літак у різні боки, проте пілоту все ж вдалося перед самою посадкою вирівняти борт і посадити літак.

    Нагадаємо, ураган «Фрідеріке» вбив не менше п'яти осіб у Німеччині.

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