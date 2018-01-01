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    Ураган «Фрідеріке» вбив не менше п'яти осіб у Німеччині

    Метеорологи говорять про «надзвичайний ураган»
    Ураган «Фрідеріке», що наразі лютує на території Німеччини, забрав життя не менше п'яти осіб. Про це повідомляє радіо MDR. «У Німеччині загинули п'ятеро осіб», - йдеться в репортажі. Люди вбило або вирваними з корінням деревами, або їх автомобілі були розчавлені. Найбільше, три людини загинуло в землі Північний
    • Сьогодні, 00:18
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    Метеорологи говорять про «надзвичайний ураган»

    Ураган «Фрідеріке», що наразі лютує на території Німеччини, забрав життя не менше п'яти осіб.

    Про це повідомляє радіо MDR.

    «У Німеччині загинули п'ятеро осіб», - йдеться в репортажі.

    Люди вбило або вирваними з корінням деревами, або їх автомобілі були розчавлені. Найбільше, три людини загинуло в землі Північний Рейн-Вестфалія. Ще дві жертви – в Тюрінгії.

    У багатьох регіонах порвано дроти електропередач, без світла на деякий час залишилися сотні тисяч людей. По всій країні було серйозно порушено залізничне, а в деяких містах і авіасполучення.

    Швидкість вітру на рівнинних ділянках досягала 130, в горах – понад 200 км/ч.

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    Ураган «Фрідеріке» вбив не менше п'яти осіб у Німеччині
    Ураган «Фрідеріке» вбив не менше п'яти осіб у Німеччині
    Ураган «Фрідеріке» вбив не менше п'яти осіб у Німеччині
    Ураган «Фрідеріке» вбив не менше п'яти осіб у Німеччині
    Ураган «Фрідеріке» вбив не менше п'яти осіб у Німеччині
    Ураган «Фрідеріке» вбив не менше п'яти осіб у Німеччині
    Ураган «Фрідеріке» вбив не менше п'яти осіб у Німеччині
    Ураган «Фрідеріке» вбив не менше п'яти осіб у Німеччині

    Метеорологи говорять про «надзвичайний ураган». До вечора четверга він змістився на схід країни і потроху втратив свою силу.

    МЗС України попередило громадян про ускладнення погодних умов у Німеччині та Нідерландах. 

    За прогнозами синоптиків, пік шторму очікується на четвер і п'ятницю, а пориви вітру будуть досягати 130 км/год. У денний час доби також прогнозуються коливання температури.

    Нагадаємо, на початку січня країнами Європи також пройшовся потужний ураган. Зокрема, у Франції збитки від ураганів Кармен і Елеонор, які призвели до загибелі як мінімум шести осіб, оцінили в 200 млн євро.

    Німеччина стихійні лиха смерть
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