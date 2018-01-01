Ураган «Фрідеріке» вбив не менше п'яти осіб у Німеччині
- Сьогодні, 00:18
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Метеорологи говорять про «надзвичайний ураган»
Ураган «Фрідеріке», що наразі лютує на території Німеччини, забрав життя не менше п'яти осіб.
Про це повідомляє радіо MDR.
«У Німеччині загинули п'ятеро осіб», - йдеться в репортажі.
Люди вбило або вирваними з корінням деревами, або їх автомобілі були розчавлені. Найбільше, три людини загинуло в землі Північний Рейн-Вестфалія. Ще дві жертви – в Тюрінгії.
У багатьох регіонах порвано дроти електропередач, без світла на деякий час залишилися сотні тисяч людей. По всій країні було серйозно порушено залізничне, а в деяких містах і авіасполучення.
Швидкість вітру на рівнинних ділянках досягала 130, в горах – понад 200 км/ч.
Метеорологи говорять про «надзвичайний ураган». До вечора четверга він змістився на схід країни і потроху втратив свою силу.
МЗС України попередило громадян про ускладнення погодних умов у Німеччині та Нідерландах.
За прогнозами синоптиків, пік шторму очікується на четвер і п'ятницю, а пориви вітру будуть досягати 130 км/год. У денний час доби також прогнозуються коливання температури.
Нагадаємо, на початку січня країнами Європи також пройшовся потужний ураган. Зокрема, у Франції збитки від ураганів Кармен і Елеонор, які призвели до загибелі як мінімум шести осіб, оцінили в 200 млн євро.