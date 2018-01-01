Реадмісія Саакашвілі до Польщі була законною, - Лутковська

У Лутковської є питання щодо транспортування Саакашвілі

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявляє, що реадмісія екс-президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі з України до Польщі була законною, але є питання до її процедури виконання. Про це вона сказала в ефірі «5 каналу». «Реадмісія дійсно була законною. Інше питання,



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Валерія Лутковська

У Лутковської є питання щодо транспортування Саакашвілі

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявляє, що реадмісія екс-президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі з України до Польщі була законною, але є питання до її процедури виконання.

Про це вона сказала в ефірі «5 каналу».

«Реадмісія дійсно була законною. Інше питання, як вона виконувалася і чи не було в цьому випадку надмірного застосування сили до людини. Це питання, яке залишається. Залишається питання щодо транспортування, це одне з запитань, яке я поставила і прикордонній, і міграційній службам. Є ще деякі процедурні питання, що стосуються саме реадмісії, на які я хотіла б отримати відповіді, і залишається ще одне питання: чи можна здійснювати реадмісію особи, яка сьогодні має статус обвинувачуваного», – сказала Лутковська.

Омбудсмен також повідомила, що вона звернулася з запитами до Державної прикордонної служби, Державної міграційної та Генпрокуратури щодо процедури реадмісії Саакашвілі.

«Запити тільки відправлені, я чекаю відповіді. В залежності від того, якими вони будуть, можна буде говорити про порушення чи ні», — пояснила омбудсмен.

Як відомо, Саакашвілі позбавили українського громадянства.

12 лютого, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі депортували з України в Польщу.