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    Реадмісія Саакашвілі до Польщі була законною, - Лутковська

    У Лутковської є питання щодо транспортування Саакашвілі
    Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявляє, що реадмісія екс-президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі з України до Польщі була законною, але є питання до її процедури виконання. Про це вона сказала в ефірі «5 каналу». «Реадмісія дійсно була законною. Інше питання,
    • Вчора, 23:59
    • Розсилка
    <span>Валерія Лутковська</span>
    Валерія Лутковська

    У Лутковської є питання щодо транспортування Саакашвілі

    Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявляє, що реадмісія екс-президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі з України до Польщі була законною, але є питання до її процедури виконання.

    Про це вона сказала в ефірі «5 каналу».

    «Реадмісія дійсно була законною. Інше питання, як вона виконувалася і чи не було в цьому випадку надмірного застосування сили до людини. Це питання, яке залишається. Залишається питання щодо транспортування, це одне з запитань, яке я поставила і прикордонній, і міграційній службам. Є ще деякі процедурні питання, що стосуються саме реадмісії, на які я хотіла б отримати відповіді, і залишається ще одне питання: чи можна здійснювати реадмісію особи, яка сьогодні має статус обвинувачуваного», – сказала Лутковська.

    Омбудсмен також повідомила, що вона звернулася з запитами до Державної прикордонної служби, Державної міграційної та Генпрокуратури щодо процедури реадмісії Саакашвілі.

    «Запити тільки відправлені, я чекаю відповіді. В залежності від того, якими вони будуть, можна буде говорити про порушення чи ні», — пояснила омбудсмен.

    Як відомо, Саакашвілі позбавили українського громадянства. 

    12 лютого, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

    Пізніше стало відомо, що Саакашвілі депортували з України в Польщу.

    Михайло Саакашвілі Валерія Лутковська
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