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    Саакашвілі отримав у Нідерландах посвідчення

    Саакашвілі заявив, що має намір повернути собі українське громадянство
    Нідерланди видали колишньому главі Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі посвідчення особи. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. «Сьогодні в Амстердамі, уперше за останній час, у мене з'явився справжній документ, що засвідчує мою особистість. Відразу по прибуттю в Нідерланди мені вручили посвідчення особи, що дає
    • Сьогодні, 18:08
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    Михайло Саакашвілі в Амстердамі отримав посвідчення 

    Саакашвілі заявив, що має намір повернути собі українське громадянство

    Нідерланди видали колишньому главі Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі посвідчення особи. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

    «Сьогодні в Амстердамі, уперше за останній час, у мене з'явився справжній документ, що засвідчує мою особистість. Відразу по прибуттю в Нідерланди мені вручили посвідчення особи, що дає право на проживання і роботу в Євросоюзі, вся процедура зайняла всього кілька хвилин», - написав Саакашвілі.

    Також він зазначив, що все-таки має намір повернути собі українське громадянство.

    Як відомо, Саакашвілі позбавили українського громадянства. 

    12 лютого, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

    Пізніше стало відомо, що Саакашвілі депортували з України в Польщу.

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