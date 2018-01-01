Саакашвілі отримав у Нідерландах посвідчення

Саакашвілі заявив, що має намір повернути собі українське громадянство

Нідерланди видали колишньому главі Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі посвідчення особи. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. «Сьогодні в Амстердамі, уперше за останній час, у мене з'явився справжній документ, що засвідчує мою особистість. Відразу по прибуттю в Нідерланди мені вручили посвідчення особи, що дає



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Михайло Саакашвілі в Амстердамі отримав посвідчення

Саакашвілі заявив, що має намір повернути собі українське громадянство

Нідерланди видали колишньому главі Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі посвідчення особи. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Сьогодні в Амстердамі, уперше за останній час, у мене з'явився справжній документ, що засвідчує мою особистість. Відразу по прибуттю в Нідерланди мені вручили посвідчення особи, що дає право на проживання і роботу в Євросоюзі, вся процедура зайняла всього кілька хвилин», - написав Саакашвілі.

Також він зазначив, що все-таки має намір повернути собі українське громадянство.

Як відомо, Саакашвілі позбавили українського громадянства.

12 лютого, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі депортували з України в Польщу.