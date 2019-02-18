Теперішнє і минуле в одному відео. Євромайдан 18-19 лютого 2014 року



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18 лютого, 5 років тому, в Україні розпочався найтрагічніший етап Революції гідності

Журналісти Радіо Свобода відзняли місця запеклих сутичок між учасниками Революції гідності та «Беркутом» 18-19 лютого 2014 року й поєднали теперішнє і минуле в одному відео. Ці дні увійшли в історію України як фінальний етап протистояння між Майданом та силовиками президента Януковича, а також як початок масових убивств майданівців. За даними прокуратури, протягом 18 і 19 лютого 2014 року у центрі Києва загинули 26 людей і понад 700 були поранені.

Нагадаємо, 18 лютого, 5 років тому, в Україні розпочався найтрагічніший етап Революції гідності.

У період 18-20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули близько ста осіб, кілька десятків зникли безвісти, більше тисячі дістали поранення, а сотні – були заарештовані та піддані тортурам.

Як повідомлялося, у суботу, 16 лютого, на Алеї Героїв Небесної сотні відбулася толока, якою розпочалася програма заходів до Дня пам’яті Героїв Небесної сотні.

Джерело: Радіо Свобода