«Ангели пам’яті»: у Києві вшановують Героїв Небесної сотні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Акція «Ангели пам’яті» на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві Фото: Радіо Свобода

На деревах на Алеї Героїв Небесної сотні люди розвішують білих паперових ангелів

Сьогодні, 18 лютого, на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві та в більш як тридцяти містах України та Європи відбувається акція «Ангели пам’яті». Її ініціювали громадська активіста і співачка Анжеліка Рудницька та мистецька агенція «Територія А» у пам’ять про розстріл Героїв Небесної сотні 18-20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.

Нині частина вулиці Інститутської носить назву Алея Героїв Небесної сотні. Щороку кияни збираються 18 лютого біля верхнього входу на станцію метро «Хрещатик», розвішують білих паперових ангелів на деревах, що були свідками розстрілу мирних людей.

«Це тиха акція, своєрідна перекличка небайдужих людей, яким болить Україна. Ми розвішуємо паперових ангелів на місцях, де 18-20 лютого 2014 року відбувалися розстріли. Цього року акція стала міжнародною, до неї долучилися українці в різних країнах світу», – повідомила Рудницька Радіо Свобода.

За її словами, цьогоріч «ангелів пам’яті» майструють у сотнях українських шкіл, у військових частинах та підрозділах Збройних сил та Національної гвардії України.

«Маємо шанувати загиблих Героїв, не забувати про їхній подвиг і маємо тут, разом, відчувати підтримку одне одного. Наш великий сум і вдячність... Вічна пам’ять героям... У такі дні всі, хто любить Україну, мають бути разом», – наголосила учасниця акції, віце-прем’єр-міністр України з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Акція «Ангели пам’яті» відбувається за підтримки команди Музею Революції Гідності та Центру фольклору та етнографії Інституту філології Національного університету ім. Т. Шевченка.

Нагадаємо, цього дня, 5 років тому, в Україні розпочався найтрагічніший етап Революції гідності.

У період 18-20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули близько ста осіб, кілька десятків зникли безвісти, більше тисячі дістали поранення, а сотні – були заарештовані та піддані тортурам.

Як повідомлялося, у суботу, 16 лютого, на Алеї Героїв Небесної сотні відбулася толока, якою розпочалася програма заходів до Дня пам’яті Героїв Небесної сотні.