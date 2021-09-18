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    Винуватець ДТП зник з місця аварії - У центрі Києва мажори влаштували масштабну аварію (відео)

    Винуватець ДТП зник з місця аварії

    Фото з відкритих джерел

    Винуватці ДТП проїхали на червоний сигнал світлофора

    На Повітрофлотському проспекті автомобіль Porsche Panamera влаштував масштабну ДТП і втік з місця події. Про це в своєму Instagram повідомив блогер Андрій Буренок, який став свідком ДТП.

    За словами блогера, Porsche Panamera і ще два автомобілі Volkswagen проїхали на червоний сигнал світлофора на проспекті Перемоги.

    Вже на наступному перехресті на Повітрофлотському проспекті спорткар Porsche влетів в білий позашляховик, за кермом якого перебувала дівчина.

    Винуватець ДТП, як зазначив Андрій Буренок, зник з місця аварії, а його товариші поводяться неадекватно.

    Постраждала дівчина, в автомобіль якої в’їхав спорткар, зазначила, що винуватцем ДТП було фіолетове авто Porsche Panamera.

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    Допис, поширений Andrey Burenok (@andrey_burenok)

    «Став свідком того, як 3 машини на проспекті Перемоги проїхали на червоне світло і вже на наступному перехресті в’їхали в дівчину. Porsche Panamera помчала з місця злочину. Інші залишилися і поводяться не особливо адекватно. Хочу, щоб дівчину не залишили крайньою. Підтримайте», – йдеться в підписі до ролика.

    Нагадаємо, на Київщині вагітна водійка з дітьми у машині потрапила в ДТП.

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    Теги: ДТП Київ машини автомобіль
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    У центрі Києва мажори влаштували масштабну аварію (відео)