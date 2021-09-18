У центрі Києва мажори влаштували масштабну аварію (відео)

Винуватці ДТП проїхали на червоний сигнал світлофора

На Повітрофлотському проспекті автомобіль Porsche Panamera влаштував масштабну ДТП і втік з місця події. Про це в своєму Instagram повідомив блогер Андрій Буренок, який став свідком ДТП.

За словами блогера, Porsche Panamera і ще два автомобілі Volkswagen проїхали на червоний сигнал світлофора на проспекті Перемоги.

Вже на наступному перехресті на Повітрофлотському проспекті спорткар Porsche влетів в білий позашляховик, за кермом якого перебувала дівчина.

Винуватець ДТП, як зазначив Андрій Буренок, зник з місця аварії, а його товариші поводяться неадекватно.

Постраждала дівчина, в автомобіль якої в’їхав спорткар, зазначила, що винуватцем ДТП було фіолетове авто Porsche Panamera.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Andrey Burenok (@andrey_burenok)

«Став свідком того, як 3 машини на проспекті Перемоги проїхали на червоне світло і вже на наступному перехресті в’їхали в дівчину. Porsche Panamera помчала з місця злочину. Інші залишилися і поводяться не особливо адекватно. Хочу, щоб дівчину не залишили крайньою. Підтримайте», – йдеться в підписі до ролика.

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