У центрі Києва мажори влаштували масштабну аварію (відео)
Винуватець ДТП зник з місця аварії
Винуватці ДТП проїхали на червоний сигнал світлофора
На Повітрофлотському проспекті автомобіль Porsche Panamera влаштував масштабну ДТП і втік з місця події. Про це в своєму Instagram повідомив блогер Андрій Буренок, який став свідком ДТП.
За словами блогера, Porsche Panamera і ще два автомобілі Volkswagen проїхали на червоний сигнал світлофора на проспекті Перемоги.
Вже на наступному перехресті на Повітрофлотському проспекті спорткар Porsche влетів в білий позашляховик, за кермом якого перебувала дівчина.
Винуватець ДТП, як зазначив Андрій Буренок, зник з місця аварії, а його товариші поводяться неадекватно.
Постраждала дівчина, в автомобіль якої в’їхав спорткар, зазначила, що винуватцем ДТП було фіолетове авто Porsche Panamera.
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«Став свідком того, як 3 машини на проспекті Перемоги проїхали на червоне світло і вже на наступному перехресті в’їхали в дівчину. Porsche Panamera помчала з місця злочину. Інші залишилися і поводяться не особливо адекватно. Хочу, щоб дівчину не залишили крайньою. Підтримайте», – йдеться в підписі до ролика.
Нагадаємо, на Київщині вагітна водійка з дітьми у машині потрапила в ДТП.