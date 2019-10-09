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    У Мексиці люди прив'язали мера до авто і поволокли невідремонтованою дорогою (відео)

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    У Мексиці люди прив'язали мера до авто і поволокли невідремонтованою дорогою (відео)

    Глава муніципалітету обіцяв побудувати дорогу, але не дотримав свого слова

    На півдні Мексики в штаті Чьяпас глава адміністрації муніципалітету Лас-Маргарітас Хорхе Ескандон постраждав через зіткнення з місцевими мешканцями.

    Зокрема, люди прив'язали чиновника до пікапу і поволокли його вулицями. Пізніше їх зупинила поліція.

    Конфлікт стався через невдоволення громадян роботою Ескандона: глава муніципалітету обіцяв побудувати дорогу, але, не дивлячись на численні прохання, не дотримав слова.

    Після зіткнення з місцевими жителями Ескандон отримав необхідну медичну допомогу, його життю нічого не загрожує.

    Поліцейські затримали близько 30 осіб, постраждали як мінімум 11 громадян.

    Мексика
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