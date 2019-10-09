У Мексиці люди прив'язали мера до авто і поволокли невідремонтованою дорогою (відео)



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Глава муніципалітету обіцяв побудувати дорогу, але не дотримав свого слова

На півдні Мексики в штаті Чьяпас глава адміністрації муніципалітету Лас-Маргарітас Хорхе Ескандон постраждав через зіткнення з місцевими мешканцями.

Зокрема, люди прив'язали чиновника до пікапу і поволокли його вулицями. Пізніше їх зупинила поліція.

Конфлікт стався через невдоволення громадян роботою Ескандона: глава муніципалітету обіцяв побудувати дорогу, але, не дивлячись на численні прохання, не дотримав слова.

De esta forma pobladores de Santa Rita El Invernadero se llevaron al Presidente Municipal de Las Margaritas Jorge Luis Escandon, que minutos después fue rescatado por los policías. #Chiapas pic.twitter.com/XxU9dJCURV — Alerta Chiapas (@AlertaChiapas) October 8, 2019

Після зіткнення з місцевими жителями Ескандон отримав необхідну медичну допомогу, його життю нічого не загрожує.

Поліцейські затримали близько 30 осіб, постраждали як мінімум 11 громадян.