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    На Мексику насувається ураган Lorena

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    На Мексику насувається ураган Lorena

    Ураган наблизиться до півострова Баха Каліфорнія у п’ятницю вночі та суботу

    У Тихому океані сформувався новий ураган Lorena, який створив загрозу для курортів на південно-західному узбережжі Мексики.

    Про це повідомляє The Weather Channel.

    «Національний центр ураганів (NHC) видав попередження про ураган (Lorena - ред.), який буде рухатися з Мансанільйо до Кабо Коррієнтес, Мексика. Це означає, що ураганні вітри зі швидкістю 74 милі/год (119 км/год — ред.) очікуються у зоні попередження протягом найближчих 24 годин», - йдеться у повідомленні.

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    За прогнозами експертів, ураган наблизиться до півострова Баха Каліфорнія у п’ятницю вночі та суботу.

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    На Мексику насувається ураган Lorena
    На Мексику насувається ураган Lorena
    На Мексику насувається ураган Lorena

    Уряд Мексики висловив стурбованість тим, що в деяких частинах південної частини країни, де спостерігався брак опадів, тепер можуть піти проливні дощі, що загрожує небезпечними паводками і зсувами.

    Як повідомлялося, на Багамах сформувався новий тропічний шторм – Умберто. Відзначається, що в найближчі дні шторм може посилитися до рівня урагану.

    Джерело: Укрінформ

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