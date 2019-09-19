На Мексику насувається ураган Lorena



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Ураган наблизиться до півострова Баха Каліфорнія у п’ятницю вночі та суботу

У Тихому океані сформувався новий ураган Lorena, який створив загрозу для курортів на південно-західному узбережжі Мексики.

Про це повідомляє The Weather Channel.

«Національний центр ураганів (NHC) видав попередження про ураган (Lorena - ред.), який буде рухатися з Мансанільйо до Кабо Коррієнтес, Мексика. Це означає, що ураганні вітри зі швидкістю 74 милі/год (119 км/год — ред.) очікуються у зоні попередження протягом найближчих 24 годин», - йдеться у повідомленні.

За прогнозами експертів, ураган наблизиться до півострова Баха Каліфорнія у п’ятницю вночі та суботу.

Уряд Мексики висловив стурбованість тим, що в деяких частинах південної частини країни, де спостерігався брак опадів, тепер можуть піти проливні дощі, що загрожує небезпечними паводками і зсувами.

Як повідомлялося, на Багамах сформувався новий тропічний шторм – Умберто. Відзначається, що в найближчі дні шторм може посилитися до рівня урагану.

Джерело: Укрінформ